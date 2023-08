Massa: “Van por el recorte de derechos a jubilados y trabajadores”

Sergio Massa encabezó ayer un acto en el microestadio de Ferro junto a los movimientos sociales oficialistas. Fue, ante todo, una muestra de apoyo contundente a su candidatura presidencial por parte de las organizaciones más populares del país. El encuentro se realizó bajo el lema “Por una Argentina con tierra, techo y trabajo”.

El precandidato presidencial del peronismo estuvo acompañado de los referentes del Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corrientes Clasista y Combativa (CCC). En el momento de emitir su discurso, el ministro de Economía fue muy duro con la oposición y volvió a pedir que en los 7 días que quedan hasta las PASO, la militancia salga a pedir el voto casa por casa.

“Estamos ante un proceso político electoral en el que nos enfrentan ya no plantean globitos de colores y la revolución de la alegría, sino que dicen con claridad que van a recortar el gasto en los jubilados, los universitarios y los trabajadores”, sentenció, en referencia a JxC.

Además, sin nombrarla, apuntó contra la precandidata de PRO, Patricia Bullrich. “Dicen que van a buscar un nuevo blindaje como hicieron en el 2001. Cuando Argentina no necesita pedirle mas plata al Fondo, sino salir del Fondo para recuperar su soberanía”, expresó.

Massa comparó la situación de crisis del 2001 con la de la etapa de gobierno de Mauricio Macri. Dijo que en el comienzo del milenio “Argentina vivió el recorte a estatales y jubilados, después el megacanje, el blindaje, finalmente, el proceso de fractura social que terminó dejando un montón de trabajadores en la calle”. “Ese proceso se volvió a repetir entre el 2015 y el 2019 donde hubo una desaparición de más de 23.000 pymes y comercios, y la caída de mas de 250.000 empleos”, indicó. Y agregó, haciendo referencia a un tema importante para las organizaciones sociales: “Esas personas que se cayeron no se quedaron encerrados en su casa, fueron el germen que dio nacimiento al fenómeno de la economía popular”.

En otro tramo de su discurso Massa dijo ser consciente “de que nos toca vivir un escenario difícil” y que “en el 2019 cuando ganamos el gobierno, la esperanza de muchos era mayor a la que, en términos de resultados, terminamos logrando”.

En esa línea, indicó: “Fue un gravísimo error no desnudar el estado económico de la nación, no haber desnudado el impacto de la deuda con el FMI y de la deuda con los privados. Eso les permite a los de la oposición hablar en los programas como si fueran paracaidistas suecos, sin hacerse cargo de los problemas que nos dejaron”.

En el tramo final de su discurso Massa volvió a pedir el voto y a pedirles a los desilusionados que vuelvan a acompañar el peronismo. “A lo mejor hay quienes no sienten ganas de ir a votar por la frustración que les genera que no hayamos conseguido como gobierno todos los resultados que imaginábamos. Pero si no van a elegir, otros van a elegir por ellos y van a terminar ganando los que quieren una nación para pocos”.