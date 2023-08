“El tercero de Sol de América no fue penal ni de casualidad”, dijo Coppo

Boca Unidos cayó el domingo 2-1 en su visita a Sol de América en un partido entre rivales directos por la fecha 25 de la zona 4 del torneo Federal A, y donde el árbitro Bruno Amiconi cobró cuatro penales, tres de ellos en favor del equipo local.

“La verdad es que el último fue el más polémico, pero para mí no fue penal ni de casualidad”, dijo el mediocampista de Boca Unidos, Tobías Coppo, en declaraciones realizadas ayer al programa El Deportivo (107.1 Mhz).

La jugada a la que hizo referencia Coppo fue la infracción que Amiconi le sancionó a Federico Pérez sobre Maximiliano Osurak haciendo el gesto que el jugador del equipo correntino agarró al delantero, pena de la que se hizo cargo José Romero para inclinar la balanza para los formoseños.

Consultado Coppo sobre la falta de protesta de los jugador aurirrojos, manifestó: “una vez que lo cobra no podemos hacer más nada”, agregando que la situación ya no les sorprende, porque siempre es “todo contra Boca Unidos”.

“Ya no sabemos si es bueno o malo hablar de los árbitros, si conviene o no. Esto va a ser así, nos va a tocar luchar de esa manera, incluso nos pasó de local, por lo que nos mentalizamos antes de los partidos que pase lo que pase no debemos discutir con el árbitro y ser fuertes de la cabeza para lo que nos toque, como pasó esta vez”, expresó.

En cuanto a lo futbolístico, Coppo reconoció que “la verdad que (el partido) nos costó, no tuvimos una gran noche, no fue nuestro mejor partido. Tuvimos la mala suerte de empezar abajo otra vez, lo pudimos empatar y nada. Se nota que tuvimos las ganas de salir a buscarlo, siempre de querer más, y está bueno que cuando estemos abajo tengamos las fuerzas para empatarlo y las ganas para resolver, pero también nos faltó una cuotita más de suerte”, analizó.

El ex Santamarina de Tandil dijo que “los dos equipos salimos con el mismo esquema (4-4-2) a luchar, todos fueron duelos, peleados, trabado. Perdimos una pelota en la mitad de la cancha, se encontraron con el primer penal, y después sí nos desesperamos un poco, nos volvimos locos, a querer cada uno a hacer la heroica en vez de hacer el juego de equipo y eso se vio reflejado en los últimos diez o quince minutos del primer tiempo”.

Acerca de los aspectos positivos que vio del equipo en Formosa, Coppo rescató “las ganas y el hecho de que estando abajo no nos caímos, tenemos las fuerzas para salir a buscarlo, como lo hicimos en el segundo tiempo. Por suerte los que están en el banco se encuentran al mismo nivel y tienen la misma actitud, por lo que todos estamos en condiciones de jugar”.

El jugador tuvo palabras de elogio para el plantel aurirrojo que conforma. “Es un gran grupo humano, podemos o no jugar lindo, pero siempre están las ganas y la actitud de todos para sacarlo adelante”.

Acerca de su llegada a Corrientes dijo que “al principio costó adaptarse a la idea de juego del técnico, me tocó estar afuera después de algunos partidos, pero por suerte pude volver a entrar en el equipo y se siente que la gente lo reconoce, así que de mi parte agradecido y ojalá sigamos así”.

A raíz de las elecciones del domingo próximo, el torneo Federal A no tendrá competencia por dos semanas. “Nos va a venir bien la semana libre para recuperarnos los que venimos con lesiones para poder estar bien en el partido de local contra 9 de Julio”, indicó.

Después de enfrentar al equipo de Rafaela, Boca Unidos tendrá que cerrar la tercera ronda en Salta. Contra Central (Norte) va a ser un partido clave, así que es importante terminar metidos, y en la cuarta, que va a ser la más dura, ojalá que sea la mejor para nosotros”, deseó.

Por último, Coppo expresó que “la zona más difícil del Federal es la nuestra, están los mejores equipos. Creo que vamos a ser cinco o seis que vamos a estar metidos en la lucha (por la clasificación) hasta lo último y esperamos estar ahí, vamos a luchar hasta lo último”.

