Aseguran que Julieta Poggio y el hermano de Tini Stoessel tienen algo

Julieta Poggio y el hermano de Tini Stoessel, Francisco, estarían viviendo un romance y la reacción de la exparticipante de Gran Hermano dio que hablar.

La actriz y Fran habrían sido vistos a los besos en una fiesta Bresh según informaron Paparazzi y en su streaming, Fuera de Joda, sorprendió con sus gestos.

Es que en la transmisión del último lunes sonó la canción de la ficción Violetta, En mi Mundo, y Julieta le dijo a la gente del control mientras se reía: “Basta Fer”.

“¿Qué es esto? ¿Es una indirecta?”, comentó por su parte, Lucila ‘la Tora’ Villar y Julieta, a quien se la vio incómoda, le dijo que no con una expresión.

Julieta Poggio negó los rumores de romance con el hermano de Tini Stoessel luego de que circulara la información de que fueron vistos a los besos en una fiesta.

“Juli me dijo que es mentira, y que no puede creer as cosas que inventan”, contó Estefi Berardi en sus redes sociales después de que se lo consultaran.

Fuente:Cuidad Magazine