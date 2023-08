Paso: avanza la carga de urnas del interior y aconsejan "llevar su boleta" a los votantes

A cinco días de las elecciones Primarias del 13 de agosto toda la logística electoral trabaja en cuenta regresiva. El Juzgado Federal Electoral con competencia en Corrientes avanza con la carga de urnas y recomiendan a los electores “llevar su boleta”. En tanto, los frentes electores intensifican el boleteo, definen equipos de fiscalización y alistan reuniones y actos como cierre de campaña.

En vistas a los comicios del domingo, el Juez Federal con competencia electoral en Corrientes, Juan Carlos Vallejos ayer en diálogo con Radio Sudamericana explicó que ayer se estaban cargando las urnas con las boletas, útiles y cartelería para el interior correntino. Estos elementos se iban a enviar al interior entre los días miércoles y jueves.

Además informó que la carga para la Capital se realizará este viernes, para hacer el envío a las escuelas en la mañana del sábado.

El juez federal reconoció que “estas son las primeras Paso voluminosas, con muchas listas y frentes”, adelantando que “la gente se va a encontrar con muchas boletas” cuando ingrese al cuarto oscuro. Por ello, aconsejó a los votantes habilitados que “lleven su boleta” para agilizar los tiempos.

Cabe recordar que a nivel nacional hay 27 boletas habilitadas y en Corrientes hay 10 frentes aprobados, con listas que por ejemplo pueden tener o no candidatos a parlamentarios del Mercosur. “Las mesas van a estar pobladas de boletas de diversos colores”, adelantó Vallejos.

Ratificó que estiman que alrededor del 80 por ciento de las autoridades de mesa asistirán porque el promedio de ausentismo es del 20 por ciento. Más allá de esto, a quienes no se pudo entregar telegrama de notificación, se logró reemplazar por sorteo o con listas de voluntarios.

Respecto de los resultados del escrutinio provisorio, ratificó que “antes de las 21 no se puede publicar nada”. Al reiterar que “es la primera Paso verdadera, no me animo a decir a qué hora pueden estar los primeros resultados, pero personalmente opino que pueden demorar un poco”.

Campaña

En tanto, en Corrientes las alianzas electorales y los partidos políticos trabajan a destajo para captar el voto de los correntinos y avanzan con reuniones de logística para definir el trabajo de fiscalización durante la jornada electoral

De los cuatro frentes electorales, hasta el momento solo Unión por la Patria, realizará su cierre de campaña con un gran acto en Capital. Mientras el oficialismo intensifica el reparto de boletas casa por casa y ya estaría descartado un cierre masivo tras las visitas de los dos candidatos de Juntos por el Cambio quienes pudieron compartir su mensaje electoral acompañados por los candidatos locales.

La alianza La Libertad Avanza y Hacemos por nuestro País continuarán con las reuniones barriales, el boleteo y arman los equipos de fiscalización. Misma actividades ocupan la agenda electoral del Partido Libertario, Libres del Sur, Compromiso Federal y el Partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social: Tierra, Techo y Trabajo (M.I.L.E.S. T.T.T).

En Corrientes están habilitados para votar 933.876 electores, luego de un crecimiento del volumen electoral del 4,42 porciento en comparación a las elecciones Paso del 2021 de acuerdo a los datos de la Cámara Nacional Electoral. Representa el 2,64 por ciento del padrón a nivel país y encabeza el ranking del NEA.

Además se implementará por tercera vez, un plan piloto de votación voluntaria por registro biométrico, a través de las huellas dactilares, en mesas de 12 provincias. En Corrientes, se implementará en Capital, Itatí, Paso de la Patria, Itá Ibaté e Ituzaingó.