Delegación correntina compitió en el Provincial de Misiones

Representantes del club Regatas participaron recientemente de la cuarta fecha del torneo Provincial de tenis de mesa que se desarrolló en Misiones, mas precisamente en el Polideportivo Finito Gehrmann de la ciudad de Posadas.

El equipo correntino tuvo una gran presentación con una nutrida delegación compuesta por 38 deportistas, más el instructor Carlos Núñez.

Los regatenses compitieron en todas las categorías que tuvo la competencia: Desarrollo, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Cuarta, Tercera, Segunda, Primera, Dobles, Dobles Mixtos, Dobles Recreativo, y por equipos en primera y segunda.

En cuanto a las actuaciones y podios conseguidos, en desarrollo Anita Romero finalizó tercera y Josefina Torres cuarta. En Sub 9 nuevamente Romero repitió puesto, y en Sub 11 fue campeona. También en Sub 11 Felipe Ferreyra se quedó con la medalla de oro.

En categoría cuarta la final fue regatense, donde el campeón fue Lautaro Zabala y Ástor González subcampeón. En dobles recreativo Micaela Mancilla Aymerich y Maitena Torres terminaron terceras, ganándole el juego por el puesto a Federico Ferreyra y Yisel Rivero.