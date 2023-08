La recomendación del Conejo a Coti Romero, preocupado por su cuadro de salud mental

Alexis Quiroga, más conocido como El Conejo, vivió un romance con Constanza Romero en la casa de Gran Hermano . La historia de amor siguió fuera del reality por un periodo más, pero ahora están separados. Frente a este contexto, la joven aseguró que está transitando una depresión con ataques de pánico.

A mediados de agosto, se volverán a cruzar en el Bailando 2023 (América), ya que fueron convocados para competir en el certamen que conducirá Marcelo Tinelli. Más allá de que es un importante paso en su reciente carrera en los medios, ambos saben que no será una situación fácil reencontrarse en un set de televisión.

“Yo la estoy acompañando lo más que puedo. Nunca me he alejado, siempre he estado apoyándola. Tenemos un vínculo de comunicación, de acompañarnos desde el lado del amor”, aseguró Alexis en una una entrevista con LAM (América) sobre su actual vínculo con Coti, quien está realizando un tratamiento psicológico para transitar este momento especial en su vida.

De esta manera, el joven cordobés señaló que pueden seguir comunicados porque su separación con Romero fue en buenos términos. Luego, se refirió a los ataques de pánico que sufre su expareja: “Está en una situación que no se siente ella. Está atravesando muchas cosas que son personales de ella”.

Además, aprovechó para darle una recomendación sobre su presente laboral teniendo en cuenta su frágil estado anímico: “No quiero sonar egoísta, pero si fuese por mí, en lo personal la he visto en situaciones muy feas, por mí la sacaría. No me gustaría que hiciera el Bailando 2023, es personal lo que pienso”.

Cuando le preguntaron si veía a la correntina motivada con su participación en el ciclo, el mediático señaló que ella no era consciente de la enorme exposición que tendrá al bailar: “Lo que ella no está entendiendo y yo lo veo de afuera, lo que la distrae a ella son los ensayos, una cosa es una actividad y otra es un reality”.

Alexis reconoció que también está pasando por un momento complicado a raíz de la ruptura: “Yo también tengo problemas y al momento de descargar lo descargo en casa y está mal. Cuando dos personas están así, no sana, sana más la compañía de una persona que está mejor”. Luego, no descartó una posible reconciliación con Coti: “Yo nunca cerré la puerta, pero hoy en día no quiero volver porque no la quiero ver así. Al estar juntos es un eslabón más de la cadena que suma problemas”.

Romero se mostró muy sensible al hablar del su relación con el Conejo: “Separarme de una persona a la que amo fue lo más complicado de todo. Creo que a más de uno le habrá pasado eso de soltar y no soltar, al principio, como que sí, después que no y así, hasta que al final ya vas soltando. A veces a la madrugada le mando un mensaje y lo borro, los dos estamos enamorados mutuamente del otro pero no podemos volver a estar juntos. Yo siento que tengo muchos problemas todavía, yo no quiero eso para él, sé que le voy a hacer mal así”.

