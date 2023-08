Aumento boleto: finaliza hoy la inscripción para la audiencia pública

Cierra hoy la inscripción a la audiencia pública del incremento de la tarifa del servicio de transporte público urbano de Capital tras la convocatoria del Concejo Deliberante y que se realizará el 16 de agosto a las 8 de la mañana. En tanto, los concejales de la oposición adelantaron que no acompañarán el aumento.

A finales de julio y mediante la Resolución 228 se convocó a la audiencia y los interesados en participar tienen tiempo hoy hasta las 13 para poder inscribirse mediante un formulario que podrán retirar de la Mesa de entradas y salidas del Concejo Deliberante.

La convocatoria se resolvió luego de que el expediente que propone aumentar el boleto de 96,50 pesos a 204,45 o 360,73 pesos fue aprobado sólo por el oficialismo y tras el anuncio del intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano que aseguró que el boleto pasará a costar $200 desde septiembre.

En este marco, ayer en diálogo con El Matutino de Mega, la concejal Lorena Acevedo Caffa del Partido Justicialista se refirió a la suba de tarifa y dijo que “las empresas creen que en este momento no pueden soportar todo el gasto que tienen que tener con respecto a los móviles y a los empleados y la inflación son los dos motivos por los que quieren aumentar".

"No vamos a acompañar ese proyecto. Más allá de entender y aceptar como parte de un gobierno nacional, que existe inflación porque acá nadie intenta negar la realidad ni dejar de aceptar determinadas cosas que son parte de un gobierno. Tampoco nos parece que toda la carga vaya al usuario, tenemos que ver otro mecanismo. Hemos dicho otros años que tanto la Provincia como el Municipio hagan un aporte extraordinario para que el costo del boleto no vaya al bolsillo de cada vecino de la ciudad. La política necesita encontrar otra cosa, porque no podemos hacerles esto a los vecinos", agregó.

"Ya hay una definición tomada. Podemos analizarlo en las comisiones, pero no se está abierto a nuevas propuesta por parte del oficialismo, no hay apertura a que propongamos algo nuevo. Estamos en contra primero del tratamiento. No creemos que este sea un momento para aumentar. Hay una intencionalidad política de llevar el debate en agosto, estamos a mitad de año aumentando el boleto, que va a pasar en diciembre? ¿Vamos a volver a aumentar? ¿Vamos a tratar otra tarifaria? ¿Qué hacemos en mitad de año aumentándoles el boleto a nuestros vecinos después de 6 meses de un aumento brutal en el colectivo?", cuestionó.