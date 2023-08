Inaugurarán la "UB Fabián Ríos" que brindará distinto asesoramientos en Corrientes

Realizarán la inauguración de la Unidad Básica "Ingeniero Fabián Ríos" en capital de Corrientes. Así lo dieron a conocer este miércoles las entidades del Partido Justicialista.

La UB Fabián Ríos, es una iniciativa que brindará diariamente asesoramiento jurídico a los vecinos, gestiones ante organismos nacionales, inscripciones a programas y beneficios sociales.

Así también, como talleres y capacitaciones laborales, garrafa social, peluquería, apoyo escolar, actividades culturales y entre tantas otras actividades que se irán incorporando.

De esta manera, este miércoles a las 18 horas darán apertura a la "UB Fabián Ríos" en la Avenida Cartagena al 3.086, de la capital de Corrientes.

El mismo, será en homenaje al legado partidario, político y social del Ex Intendente de la Ciudad de Corrientes, ex Concejal, Ex Legislador provincial y nacional, Ex Presidente del PJ, Ex Candidato a Gobernador.