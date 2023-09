La recta final como un laberinto

La columnista María Herminia Grande escrrbió ayer: “Ojo, esto deben leerlo todos. Los argentinos están en rebeldía, hartos de sufrir para estar peor. Y nadie les asegura lo contrario”.

Esa frase, en una de sus extensas notas para el portal Infobae resume, tal vez, la explicación de porqué ha ganado la elección primaria del país un economista salido de los estudios de televisión con discurso libertario y un par de polémicas.

Habrá que repasar porqué esos más de 7 millones de argentinos se arriesgarían, aún a sabiendas, de que el posible vencedor de la elección presidencial hará lo que se le ocurra con la economía, la educación, la ciencia y la salud públicas, entre otros servicios sociales.

Pero Grande fue un poco más allá y se preguntó en el inicio de su artículo: “¿El peronismo está dispuesto a ser (cómo lo hizo el radicalismo con Macri), dador de territorio y contenido a un Milei con votos pero carente de formas políticas?”

Y fundamentó: “ Esta semana se conocieron los resultados definitivos de las PASO de agosto. Esa foto muestra una Argentina dividida en cuartos. La de los tres candidatos –pareja-, y la de los más enojados que Milei. Tal vez dentro de estos últimos haya una enorme porción de desencantados, descreídos, y todo indicaría que estos no se alinearían con Milei.

No obstante un entendido en la política como Luis Barrionuevo le dijo a esta cronista: “el 80% de quienes no fueron a votar y decidan hacerlo, lo harán por Milei. Muchos de los técnicos que estaban con Carlos (Menem) están con él. Si bien no coincido en todo con Milei, creo que está muy bien bajar de 24 ministerios a 8 como lo hizo Menem. Ahora bien, tendrá que conversar con los gobernadores porque en el Congreso están sus representantes. También con el movimiento obrero”.

Al ser consultado sobre su rol de celestino en la pareja que conformaron Javier Milei y Fátima Flores, se rió y contestó :”Fátima es una amiga del gremio desde hace muchísimos años. Mañana (por hoy), Milei va a buscar a Fátima e irán juntos a presentar el libro en La Rural”.

La foto electoral tuvo un flash tan potente que dejó desconcertados a los dos candidatos de la discordia. Massa tal vez, porque sigue siendo el ministro de Economía, o por su propio temperamento, reaccionó más rápido. Bullrich demoró tanto como Rodríguez Larreta en decir que la quiere como Presidenta y trabajará para ello.

Pasaron diecinueve días hasta que en Córdoba aconteció el hecho político que la candidata cree le permitirá llegar al balotaje: Carlos Melconian. Con esta jugada se infiere que Patricia Bullrich cree que el mayor problema que tiene Argentina es económico y no político. Melconian ya adelantó, para confrontar con la dolarización de Milei, que planteará la bimonetización.

Sólo un ejemplo para pensar que el problema de Argentina es más político que económico. ¿Puede Bullrich decir que hoy tiene como base el 28% obtenido en el escrutinio definitivo? ¿Y desde esa base ir por más votos? Tanto es político el principal problema de Argentina, que Patricia Bullrich quedó en el medio y acechada de un lado y otro por Milei y Massa.

Veamos. Hoy la presidenciable de Juntos por el Cambio debe pescar votos en los mismos mares de Milei –el original-. Esto lo conoce bien su compañero de fórmula Luis Petri, a quien Milei en Mendoza lo corrió en votos por derecha y le ganó 45 a 22%. Aquí Bullrich tiene un pie menos donde anclar. Esto alegra y estimula a Omar De Marchi que le disputa la gobernación a Cornejo, y que en la noche del 13 de agosto fue a festejar al bunker de Milei.

Veamos a Sergio Tomás Massa. Actúa como Presidente que no es. Trata de seducir a la vicepresidenta con medidas económicas como las conocidas esta semana. ¿Cuánto hace que Máximo Kirchner le viene reclamando el otorgamiento de una suma fija? . Además debe hacer que el 27.28% sea real, Grabois (La Cámpora) se encarga de evitarlo. La falta de competitividad del peronismo -dice Grande- pone al país en situación difícil, con sus cuadros desgastados y sin acertar en la elección de los mejores. (...)” Y define: “Hoy el peronismo ya no es un partido de poder”.