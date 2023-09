Violación grupal: la víctima dijo que vive con miedo y que no hubo consentimiento

R., la joven que fue presuntamente abusada por seis jóvenes arriba de un auto durante la mañana y la tarde del 28 de febrero de 2022, declaró en la segunda audiencia del juicio contra los imputados y aseguró que no prestó consentimiento para tener relaciones sexuales con ninguno de ellos.

La víctima denunciante finalmente declaró de manera presencial en los Tribunales de la calle Lavalle durante la mañana de este viernes. Fue un testimonio de algo más de una hora y, como todo el juicio, a puertas cerradas, dado el carácter privado de los hechos. Lo hizo sin la presencia de los acusados, que fueron llevados a una sala contigua desde donde pudieron escuchar el testimonio de la mujer. Además de ella, testificaron su madre y el amigo que salió esa noche con ella.

Fuentes del caso detallaron que R. negó que haya prestado consentimiento a sus agresores sexuales, según reflejó ayer el portal Infobae en un informe de Fernando Soriano.

Dijo además que no tiene orientación sexual como para estar con hombres. El fiscal del juicio, Fernando Klappenbach, le preguntó si ocasionalmente estaba con hombres y ella también negó. Fue una pregunta muy puntual en la que el representante del Ministerio Público intentó indagar si ocasionalmente podría estar con un hombre. La joven lo negó de manera categórica.

“Habló bastante de cuestiones atribuibles al estrés postraumático”, relataron las fuentes. Contó que tiene pesadillas y un sueño recurrente: “Siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”.