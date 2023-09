Nuevo escenario para la obra de teatro “Lo que el río hace”

La obra escrita, actuada y dirigida por María Marull y Paula Marull tiene nuevo escenario en Buenos Aires: el Teatro Astros (Av. Corrientes 746). Se trata de un espectáculo que hace referencia a la nostalgia por la provincia de Corrientes y el imponente río Paraná que la rodea.

Fue estrenada en el Teatro San Martín y actualmente ofrece funciones en el Astros, donde la publicitan como una obra multipremiada. “Lo que el río hace” encabeza con 11 candidaturas las nominaciones de los premios ACE, que entrega la Asociación de Cronistas del Espectáculo.

La obra, escrita por las Marull a cuatro manos, donde comparten la dirección, en la que una y otra se alternan para interpretar el mismo personaje y que desde su estreno se transformó en suceso, está nominada en rubros Drama o Comedia Dramática; Autor; Dirección, Actriz Protagónica; Actriz/Actor de reparto, entre otros rubros.

Además, obtuvo los premios Trinidad Guevara 2022 en el rubro autoría, y actuación masculina (Mariano Saborido); Premio France 2022 y Premio Talía de España 2022.

Sinopsis

Amelia está desbordada, perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana.

La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba; salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si esa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos? ¿La ignoraríamos para poder seguir siendo quienes somos?

¿El tiempo que no vivimos está guardado para nosotros en alguna parte? ¿Las palabras que no dijimos existen todavía? Las que no escuchamos, ¿se volverán a pronunciar para nosotros? ¿Adónde se esconde el tiempo?