Pato Breard ofrecerá un show folclórico roquero en Atsa

“Desde el corazón” es el espectáculo que la artista Patricia Breard presentará el sábado próximo desde las 21, en la sede de Atsa (Cocomarola 835). El concierto contará con el acompañamiento de otras voces y una banda músicos en vivo integrada por Gustavo Soto en guitarra, Alfredo Barrios en teclado y José ‘Palito’ Aguirre en percusión.

“Es un gran placer y un honor poder pensar este espectáculo con WhoTan producciones y la familia de Incanto. Con Sergio Casco y María José Hadad. Es algo que desde hace varios años venía dando vuelta en mi cabeza y muy dentro mío. Hoy, creo que la partida de mi madre el año pasado hizo que parara con varias cosas pero, también estoy segura que me dio fuerza para retomar esta idea; este proyecto que tenía y que sientoes un gran logro personal”, dijo la artista a poco menos de una semana del show.

El espectáculo se va a llamar “Desde el corazón”. Primero porque las personas que la van a acompañar son parte importante en su camino artístico. Una de ellas es Sylvina Casco quien fuera parte de sus inicios. “Cuando arranqué a cantar solita en los escenarios ella fue la que me acompañó en esos primeros pasos”, dijo. También convocó a Maxi Massa porque es un compañero de escenario que siempre está al pie del cañón. “Y agrego a una invitada más que tuve el gusto de conocer hace poco que es Laura Retamero. Es la primera vez que vamos a cantar juntas”, dijo. Lo cierto es que cada una de las personas que van a subir al escenario representan distintas etapas de su vida y son el fiel reflejo de cómo evolucionó en este camino del canto.

El estilo musical que va a escuchar el público es folklore, pero un poco más amplio porque abarca folklore latinoamericano y rock nacional, estilo musical que le gusta mucho.

“Debo reconocer que la música para mí siempre fue una manera de gestionar las emociones, lo que siento, lo que me está pasando y lo hago a través de las canciones que elijo”, explicó Patricia Breard. Días atrás -dijo-; un compañero de trabajo y amigo me preguntó cómo había pensado a el show y le comentaba que tiene un hilo conductor. Incluye todo lo que lleva y lo que se traduce en la vida misma y desde el corazón porque por ahí los que cantamos y los que hacemos arte siempre lo hacemos desde el corazón y los temas que elegimos es porque nos hacen recordar a alguien, un momento o nos transportan y remueven emociones que quizás estaban guardadas. Me trae de nuevo a ese lugar, a esas personas, a esos sentimientos.

Patricia resaltó, además, que la música la acompaña desde muy chica. “Inicié en este camino desde muy pequeña con papá. Él fue el que me enseñó a tocar la guitarra. Tenía cinco años cuando puso la primera guitarra en mis manos. Incluso hoy recuerdo que le decía que me dolían los dedos y él me decía que el dolor iba a pasar con la práctica. Pero sí, la música fue parte de mi vida desde siempre, de la familia, de los amigos, Hay gente que tiene recuerdos míos de la secundaria otros de la universidad y siempre con la guitarra y el canto”.

El folklore es el estilo musical con el que la artista creció. “Papá tenía su cancionero y era folklore nacional, no sólo chamamé. Entonces cuando estaba más ducha con la guitarra sacaba los temas de oído y los que elegía eran zambas, chacarera, por ahí el chamamé también pero más que nada el folklore nacional que era lo que encontraba siempre en casa”, recordó.

Este show es importante para la artista: “Es importante porque voy de la mano de Sergio y Majo, ellos que me vieron desde mis inicios con Incanto, que vieron mi crecimiento artístico tiene mucho significado. Es como otra etapa. Es subir un escalón más, porque como suelo contar, a mí me costaba mucho cantar sola, pararme con mi guitarra, con mi ser, hablar con el público, es como que arranqué a hacer esto desde que estoy en Incanto con el acompañamiento de ambos. Taller que me acompañó todos estos años por lo que hoy estamos felices del paso que dio la gran familia al convertirse en Fundación Incanto”.

Las entradas se pueden adquirir en La Rioja 1578 o bien a las redes sociales de WhoTan producciones, de la misma artista o al 3794-403604.

VAE