Imputan a un exasesor presidencial en una causa de abuso sexual

El ex Jefe de Asesores de Alberto Fernández Antonio Aracre fue imputado por el abuso sexual con acceso carnal contra un menor.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires allanó dos domicilios vinculados a la causa.

Según confirmó la Policía en un comunicado, los allanamientos se hicieron en Arévalo al 1300 y en Beruti al 3300, los dos en el barrio de Palermo, para hallar posibles pruebas del delito. El allanamiento arrojó “resultados positivos”, precisaron.

La denuncia contra Aracre fue realizada por un menor de 17 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal (a esa edad, si la relación fuese consentida no hay delito de violación).

Durante los allanamientos se secuestraron diversos elementos como acolchados, toallas, toallones, ropa interior, prendas de vestir, elementos informáticos y un vehículo marca BMW, además de videos.

De acuerdo al relato que la madre del adolescente y él mismo hicieron ante la policía, a las 17.30 del viernes él y su pareja, otro joven de 18 años, se encontraron con Aracre en el bar London, en Peru y Avenida de Mayo, para realizarle una entreviste "de tipo política al imputado, al cual ya conocían anteriormente".

Una hora después, la pareja del denunciante se fue y Aracre y el joven fueron a la casa del exasesor presidencial. De acuerdo con la denuncia, en ese departamento, en Arévalo al 1300, habría sucedido la violación. Luego, Aracre habría llevado al adolescente a su casa, en Santa Fe al 3300, donde este llamó a su madre para ir a hacer la denuncia.

En el caso interviene el Juzgado en lo Nacional y Criminal N°32 a cargo de Santiago Zavalia y la Secretaría N°114 a cargo de Santiago Poncio.

Aracre no fue detenido y hasta la tarde del domingo no había respondido los mensajes que le envió Clarín para conocer su versión de los hechos.

Aracre fue jefe de Asesores de Alberto Fernández desde febrero hasta mediados de abril de 2023 cuando

presentó su renuncia

tras varias horas de operaciones cruzadas que lo tuvieron en el centro de la escena y en medio de una serie de trascendidos que lo mencionaron como posible reemplazo de Sergio Massa en Economía, un rumor que terminó por eyectarlo del gobierno.

Antonio Aracre fue jefe de asesores del Gabinete en el gobierno de Alberto Fernández.

Massa ya lo tenía a Aracre entre ceja y ceja. Al ministro nunca le cayó simpático, entre otras cuestiones, que el ex directivo de Syngenta le organizara al Presidente reuniones en Olivos con algunos empresarios, y que no fuera invitado.

A Aracre le criticaban filtrar "off the récords" a los periodistas. El de las últimas horas antes de que saliese eyectado del Gobierno fue definitivo: Carlos Pagni había dicho en su programa de La Nación + que el ex funcionario sonaba como reemplazo del jefe del Palacio de Hacienda. El dato alteró a los mercados al día siguiente que se reflejó con un salgo del dólar blue.

A mediado de agosto el empresario sorprendió al hacer público su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich. Aracre ya había dado a entender que en estas elecciones no se inclinaría por darle su voto al peronismo, pese a que había formado parte del gobierno en un cargo de plena cercanía con Fernández

“Veo cientos de peronistas indignados porque estuve tres meses en el gobierno después de 37 años en la actividad privada y ahora apoyo a @PatoBullrich”, comenzó su tuit el empresario.

Y completó con una chicana dirigida directo a La Cámpora y el ala más dura del kirchnerismo: “¿Les ayudo a hacer memoria de los cambios en los que incursionaron “sus líderes” en las últimas décadas o se arreglan solitos?”.