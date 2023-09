Los chamanes de la tribu

Para el escritor Manuel Gálvez, Hipólito Yrigoyen era el “hombre del misterio” por lo difícil que era saber lo que tenía en mente, su forma pretenciosa de hablar y su adhesión al krausismo, una corriente filosófica de influencia limitada en Alemania, su tierra de origen, que la exportó a España, donde se puso de moda entre los ensayistas progres de las décadas finales del siglo XIX.

A su manera, Javier Milei se asemeja al “apóstol” radical. Aunque su estilo público difícilmente podría ser más diferente del de un personaje que se hizo notable por su mesura grisácea, también dice inspirarse en las lucubraciones de un grupo de maestros teutones y da a entender que su pensamiento abarca regiones espirituales que pocos mortales están en condiciones de penetrar.

A esta altura, no es nada fácil explicar el culto cuasi religioso que se construyó en torno a Yrigoyen y que, al permitirle remodelar el paisaje político del país, incidió mucho en su evolución posterior. ¿Está ocurriendo algo similar en torno a Milei? Es por cierto posible que estemos frente a un fenómeno parecido, ya que, en nombre de una doctrina arcana que pocos entienden muy bien, una persona que para muchos es carismática se propone desterrar a “la casta”, variante ésta del “régimen falaz y descreído” que fue atacado con virulencia parecida por el Peludo, para que un pueblo largamente engañado pueda reencontrarse con sí mismo.

Antes de las Paso, el consenso entre los presuntamente bien informados era que Milei estaba desinflándose con rapidez y que a lo sumo sería recordado como un extraño fenómeno propio de la época de Twitter, TikTok y otros medios sociales.

Desde que aventajó por un puñado de votos a los candidatos de Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, muchos que antes lo habían eliminado de sus cálculos darían por descontado que podría arrasar en octubre para ganar en la primera vuelta, ahorrándose así la necesidad de enfrentar un balotaje, para mudarse a la Casa Rosada antes del fin de año. Aunque apenas ha comenzado la fase decisiva de la campaña electoral, la idea de que el triunfo de Milei esté virtualmente asegurado está incidiendo en la conducta de casi todos.

Los más desconcertados por lo que está ocurriendo son los jefes de Juntos por el Cambio, empezando con Patricia Bullrich. Como muchos otros, la candidata había confiado en que, una vez apagada la estrella de Horacio Rodríguez Larreta, le quedaría despejado el camino hacia la presidencia de la República. Nunca se le ocurrió que podría verse superada por alguien de imagen más dura, más derechista y más “neoliberal” que la suya.

En un intento por recuperarse, anunció que la acompañaría Carlos Melconian como superministro de Economía. Aunque la decisión fue aplaudida por sus seguidores, entraña un riesgo muy grande. Bullrich eligió a Melconian porque suponía que sería más que capaz de noquear a Milei en cualquier debate sobre las opciones económicas ante el país, pero por tratarse de una personalidad fuerte, se planteó en seguida una pregunta que para ella es muy incómoda: ¿Quién sería el auténtico jefe de un eventual gobierno de Juntos por el Cambio? A pesar de los roces esporádicos que se produjeron entre los dos, Carlos Menem pudo convivir varios años con Domingo Cavallo, pero el riojano, un pragmático a ultranza, contaba con una base popular mayor que la de la ganadora de la interna de la coalición opositora.

Tanto Milei como Sergio Massa han decidido que les convendría ningunear a Bullrich y, desde luego, a Melconian, si bien de cuando en cuando les disparan algunos dardos. No quieren que se recupere del golpe anímico que le ocasionaron el resultado decepcionante de las Paso y la actitud ambigua de Mauricio Macri, el que brinda la impresión de estar preparándose mentalmente para desempeñar un papel importante, aunque sólo fuera como una eminencia gris, en un país gobernado por Milei.

Tal posibilidad preocupa muchísimo a los militantes de Juntos por el Cambio, ya que a su entender significaría la muerte de una coalición que, hace menos de un mes, creían destinada a consolidarse y convertirse en el partido natural de gobierno de la Argentina. No les gusta del todo el que el fundador de PRO parezca haberse convencido de que ha llegado la hora de barajar y dar de nuevo; siguen aferrándose a la esperanza de que el grueso del electorado pronto se dé cuenta de que lo único que le ofrece el hombre de los perros telepáticos y la venta libre de órganos para acelerar los trasplantes es el suicidio colectivo, de ahí las alusiones frecuentes a lo insensato que sería que el país probara suerte saltando al vacío.

Con todo, si bien es aún muy prematuro suponer que Milei ya tiene ganada la contienda electoral, es tan fuerte el deseo no sólo popular de encontrar certezas en un panorama que se ha hecho insoportablemente confuso que es lo que muchos parecen resueltos a creer. Así pues, está construyéndose una nueva realidad con la expectativa de que, dentro de poco, la ratifique el electorado, lo que no puede sino ayudar al protagonista de este extraño relato ya que, a diferencia de sus contrincantes, Milei no tiene que hacer mucho más que ponerse a esperar hasta que la voluntad de cambio que se ha apoderado de buena parte de la sociedad lo lleve al destino que cree suyo.

Los mismos que hasta hace muy poco descartaban a Milei por suponer que era inconcebible que un personaje tan esperpéntico pudiera alcanzar la presidencia, siguen insistiendo en que Massa terminará destruido por una conflagración económica que, gracias a las medidas extraordinariamente torpes que se siente obligado a tomar, está asumiendo proporciones cada vez más gigantescas.

Por James Neilson *

publicado en Perfil

*Exeditor del Buenos Aires Herald