Rompió el silencio la tercera en discordia en la separación de El Conejo y Coti Romero

Las declaraciones de amor entre Coti Romero y Alexis Quiroga durante la presentación de la correntina en el Bailando 2023 quedaron en el pasado. Todo se dio vueltas cuando en un vídeo publicado en Twitter en la cuenta del ejercito de LAM se ve que el ex participante de GH bailando con una chica de la cual se supo su cuenta de Instagram, Nicky Abigail.

Ante la duda Ulises Jait se encargó preguntarle a la cordobesa que fue lo que pasó la noche en que se la vio bailando con el Conejo, así como también que pasó en el after. Las respuestas fueron sorprendentes, Nicki confirmó que hay una tercera GH en discordia.

Jaitt le habló por mensaje de Instagram: "Cómo va, te hago una consulta", empezó el periodista con el interrogatorio. "Hola como estas? Sisi decime", le dijo.

Directo Ulises preguntó: "Quería saber si estuviste con El Conejo de GH, viste que lo contó Pepe Ochoa en las redes de LAM". La supuesta tercera en cuestión contó lo que pasó esa noche: " Me acabo de enterar de todo, para empezar ese día fue mi cumpleaños, los chicos estaban de presencia, bailamos y nada más" y agregó: "Eso de que soy la tercera en discordia y demás es mentira jajaj".

Jaitt quiso saber más detalles: "No fueron a la casa de el ?". Nicky retiro que esa noche no pasó nada entre ella y Alexis: "Fui pero no con él, él esa noche estaba con unos amigos de Córdoba y en el departamento estuvimos con esos chicos, no paso nada", volvió a confirmar.

ULISES JAITT REVELÓ QUE EL "CONE" SE FUE CON OTRA EX GH

"Entraron al departamento y no tuvieron sexo decís ?", fue la otra pregunta de Jaitt buscando una respuesta concreta sobre que pasó en el after. La cordobesa reveló un dato que Jaitt no veía venir: "Claro, no paso nada, ni estaba él, estaban los amigos de él, una amiga mía y una de gh". Ante semejante respuesta Ulises preguntó: "Que chica de gh? Y porque no estaba el si era el dueño del dpto, donde estaba el".

Nicky le respondió, pero aseguró no saber nada más, que le pregunte a él: "Preguntale a él jajaj, nos dijeron que iba a estacionar el auto y venian, por ahí se fueron a otro after nose. No quiero mencionar a nadie mas porque después termino mal yo, solo puedo decirte que no paso nada mas que un baile". Para cerrar Ulises le preguntó: "Cuál era la chica de GH, lo último y listo". "Juliana", fue la respuesta que puso fin al tema.

Fuente: Paparazzi