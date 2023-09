Romina Uhrig explotó como nunca cansada de que la acusen de chorra

Romina Uhrig se cansó de las sospechas que abundan en cuanto a su patrimonio, su posición económica y su nivel de vida y explotó como nunca antes en "Estamos Okey", el programa de las tardes domingueras de América que ayer contó con el estreno de la dupla Pampito-Guido Záffora en su conducción. Agobiada por tantas preguntas y tantos cuestionamientos, pegó cuatro gritos, discutió fuerte con Fanny Mandelbaum y con Ana Laura Román y aclaró que ya no iba a hablar más del tema porque considera que "me están tomando el pelo".

Hasta octubre del año pasado, cuando entró a GH, Romina era una ex Diputada Nacional que solo era conocida "en su territorio" del conurbano, Moreno, un poco por ese paso por la política y otro poco por ser "la joven mujer" del intendente y hombre fuerte del distrito, Walter Festa. Pero su desembarco en el programa más visto de los últimos 5 a 10 años justo en momentos donde el peronismo-kirchnermismo, movimiento al que ella adscribe, iba camino a lograr los peores resultados electorales de su historia la volvieron un blanco predilecto de muchísima gente que está enojada y frustrada con "la política".

La combinación fue explosiva. De golpe y porrazo, la hasta entonces anónima Romina Uhrig se transformó en el epicentro de un montón de dudas en cuanto a su vida: ¿Cómo hace para tener una casa en un country? ¿Qué ingresos tiene? ¿De dónde saca el dinero para tener un centro de uñas y de estética como se dijo que tenía? ¿Qué necesidades económicas las empujaron a buscar los 10 millones que se llevaba el ganador de Gran Hermano? ¿Buscaba relanzar su campaña política?

Al salir de la casa los reproches duraron unos pocos días. Con el paso del tiempo se fueron acallando, pero ahora volvieron porque Romi será una de las participantes del Bailando, que la semana pasada volvió con muy buenos números de rating. Invitada a Estamos Okey se topó con un panel aguerrido que no se la iba a hacer fácil. Fanny Mandelbaum y Ana Laura Román la ametrallaron con todo tipo de preguntas, hasta que ella estalló y las mandó con la música -o las inquietudes- a otra parte.

ROMINA UHRIG SE HARTO DE LAS PREGUNTAS SOBRE SU PATRIMONIO Y ESTALLO EN VIVO Y EN DIRECTO

"La verdad que yo ya expliqué todo esto y ooootra vez me están preguntando sobre lo mismo. Siempre sobre lo mismo. Lo que dijo Walter pregúntenselo a él, yo no puedo hablar por sus palabras y tampoco se lo que dijo o dejó de decir. ¡La verdad que estoy cansada! ¿Cuándo dije que no tenía para vivir, o que no tenía para vivir? Por favor, siempre lo mismo. Ya expliqué todo y no tengo por qué explicarles todo lo mismo", gritó Romina, muy enojada.

Por supuesto que Fanny y Ana Laura Román, dos mujeres de muchísimo carácter, no se la dejaron pasar ni se quedaron calladas. Devolvieron cada una de las recriminaciones de la ex jugadora y siguieron con sus señalamientos. "Dejame terminar, porque si no no se puede hablar", le tiraron en el momento más caliente de la charla. "Basta, es inaceptable esto. Ya parece una tomadura de pelo que siempre me estén preguntando lo mismo. Me cansé, de esto no hablo más", cerró Romina.