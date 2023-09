Denuncian por acoso laboral y sexual a un candidato de Milei

Una nueva polémica vuelve a salpicar a La Libertad Avanza, esta vez en la provincia de Formosa. El candidato a diputado nacional por el espacio libertario Gerardo González fue denunciado por una mujer que lo acusa de haber ejercido contra ella “acoso laboral y sexual”, según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam.

La denunciante de 35 años, de nombre Leyla Naser y fiscal de mesa del espacio, hizo una exposición el pasado 25 de agosto en la subcomisaria del barrio Guadalupe, en la capital provincial, lo que derivó en una causa abierta en el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de Formosa.

El hecho habría ocurrido el día anterior a la presentación judicial, cuando la mujer viajaba en un auto conducido por González, uno de los representantes de Javier Milei en esa provincia del norte. Según la declaración de Naser ante la Justicia, el denunciado le solicitó que se sentara a su lado para luego comenzar a tocarla.

En las últimas horas, la mujer hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, en la que relató que le comentó la situación que vivió al candidato libertario a senador por Formosa, Francisco Paoltroni, quien trató de convencerla para que no hiciera público el caso. “Se reían de mi, como diciendo, ‘y bueno esto siempre pasa’”, sostuvo en ese video, además de agregar que, cuando habló sobre el tema con la diputada provincial electa de ese espacio, Emilia Maciel, le dijo: “Pensalo, mirá que va a ser diputado nacional”.

“Estoy realizando una denuncia pública porque quiero que mi partido, La Libertad Avanza, se haga presente y me dé una respuesta y una contención ante esta situación. Este señor [por González] se está presentando para diputado nacional. La denuncia está hecha”, añadió.

“Operación”

LA NACION logró contactarse con González, quien denunció ser víctima de “una operación como las que vienen sufriendo todos los candidatos de La Libertad Avanza”. “Es increíble que sucedan estas cosas en pleno siglo XXI", señaló.

“Sería bueno ver el perfil de la denunciante, para tratar de ver qué está buscando con esto o de dónde viene esto, porque soy víctima de una operación política, sin dudas, y mi abogado ya está viendo el tema”, añadió el acusado tras ser consultado por este diario.

En ese sentido, el candidato a diputado, quien también es empresario textil, relató que su único contacto con la denunciante fue cuando Naser visitó uno de sus emprendimientos para “buscar remeras de Milei”. “Se las di y me pidió para apoyar a La Libertad Avanza y le dije que sÍ”, indicó.

“A mi domicilio no me llegó ninguna notificación, pero mi abogado de esta encargando de todo y dejo todo en manos de la Justicia”, respondió González. Y finalizó: “No tengo nada que explicar, porque jamás me comporte mal con esa señora, por eso no entiendo y solo creo que es una operación política”.