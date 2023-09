Sobre dolarización y bimonetarismo

Estaba releyendo el comentario lapidario de una publicación extranjera que argumentaba que los argentinos “siempre tienen problemas con su moneda…. alteran su moneda tan frecuentemente como cambian de presidentes… no hay ningún pueblo en el mundo que tenga un interés más profundo en experimentos con su moneda que los argentinos”.

El lector dirá que efectivamente es así, considerando los pesos Ley 18188, australes, patacones, etc. Pero lo notable es que la frase es del Banker’s Magazine de 1899. Cuando lo leía, pensaba en la campaña presidencial actual, y, en especial, en dos temas en debate.

El primero es el argumento que en ese período estábamos creciendo fuertemente y éramos una potencia mundial. Sin embargo, la observación del Banker’s Magazine muestra que ya teníamos problemas monetarios y de tipo de cambio.

De hecho, desde 1896 hasta 1916 el promedio de crecimiento anual del PBI per cápita de Argentina fue negativo (-0.7% punta a punta o -0.05% tomando los promedios anuales). Y si tomamos el período 1860-1916 el crecimiento del PBI per cápita fue de 1.48% anual, menor que el 1.65% anual promedio de 1916-1975. Tampoco éramos una potencia mundial: el PBI total de nuestro país era apenas del 4-5% del de EEUU. No voy a extenderme en estos datos, ya que los discuto en detalle en otros lados.

Acá me focalizo en otro tema de campaña, relacionado con los experimentos monetarios que ya habían llamado la atención hace más de 120 años. Ahora se están discutiendo otras dos opciones: dolarización y un sistema bimonetario que incluya al dólar para transacciones comunes (el dólar ya existe para las otras dos funciones de la moneda que son unidad de cuenta -al menos para ciertos rubros como el inmobiliario- y para ahorro).

Del resto probamos prácticamente casi todo, que en general fueron variaciones de tipos de cambio más o menos fijos que terminaban no siendo sostenibles: caja de conversión (en diferentes momentos entre 1890 y 1935); la Convertibilidad; otros casos de tipos de cambio fijos o ajustables con una pauta menor que la inflación, supuestamente para controlar este fenómeno, pero que históricamente explotaban con más inflación y recesión.

Baste notar que desde 1964 hasta 2022, de 212 países en la base de datos del Banco Mundial, solamente la República Democrática del Congo nos supera en devaluaciones anuales de 40% o más (26 años sobre 58 con datos, o 45% del tiempo, contra 23 sobre 59 años en Argentina, o 39% del tiempo).

Además, nuestro país está en el puesto 9 de las devaluaciones históricas individuales más altas (4730% en 1989), solamente superado por explosiones peores en Zimbabue, Nicaragua, Iraq, Congo DR, Bolivia, Surinam, Myanmar y Perú.

El único período en el que se usó un mecanismo de flotación administrada manteniendo un tipo de cambio competitivo y estable (ajustado por la inflación) fue entre 2002 y 2007, lo que, junto con otros factores, incluyendo un manejo fiscal balanceado, llevó al período de crecimiento más alto desde 1900.

Lamentablemente, en el gobierno de Cristina Fernández ese marco macroeconómico fue primero debilitado y luego completamente abandonado; el gobierno de Macri deterioró aún más el marco macroeconómico; y en el gobierno actual, la Vicepresidenta continuó bloqueando las medidas que hubieran permitido ordenar las variables económicas centrales.

El resultado ha sido 12 años de declinación económica (agravados por la pandemia y la sequía), lo que unido al refuerzo de la “grieta” como práctica política, han llevado al descontento social y al surgimiento de la anti política.

Ahora estamos discutiendo la dolarización y el bimonetarismo. Respecto de lo primero, hay varios análisis detallados de las limitaciones legales y económicas y no voy a repetirlas.

Solamente añado que el dólar no es una “medida invariable de valor” sino que tiene amplias oscilaciones respecto de otras monedas: por ejemplo, entre 1994 y 2002 se apreció (ajustado por la inflación) un 33% lo que llevó a que países asiáticos en 1997, Rusia en 1998, Brasil en 1999, y finalmente Argentina en 2002, tuvieran que abandonar el tipo de cambio fijo contra el dólar.

El bimonetarismo, por su parte, puede ayudar en la transición hacia una macroeconomía más estable con crecimiento (como lo ha mostrado Jacek Rostowski, ex Ministro de Finanzas de Polonia, en su análisis de la hiperinflación Rusa de los 1920s). Pero depende también de otras medidas.

Consideremos el extraño caso actual de Venezuela: luego de una inflación anual de más de 130000% en 2018, la economía se “multi-monetarizó” de hecho. Se pueden usar dólares (y también otras monedas) en el supermercado y en cualquier transacción, basados en el tipo de cambio que el Banco Central de Venezuela define cada día, sobre la base de las operaciones del mercado paralelo (pero con una brecha que oscila entre el 5-15% de sobrevaluación).

Por otra parte, como sigue imprimiendo dinero por un déficit alto (6% del PBI en 2022), la inflación en bolívares proyectada para 2023 es 250%. Y, sin embargo, en la medida que la brecha cambiaria se ha mantenido baja (por ahora), la economía creció casi el 8% en 2022, y el FMI proyecta 5% en 2023.

Conclusión: si no resolvemos los temas macroeconómicos básicos (ordenamiento fiscal y cuasi fiscal, con un tipo de cambio competitivo y sostenible), la observación del Banker’s Magazine de hace más de 120 años va a seguir vigente.

*economista.