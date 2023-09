Murió Pepe Soriano, protagonista de La Patagonia Rebelde y creador de La Nona

Pepe Soriano, notable actor que paseó su talento por escenarios y sets de Argentina y España, murió ayer a los 93 años tras una intensa vida artística que se extendió hasta hace apenas dos años, cuando se integró a la lista de veteranas celebridades del cine al protagonizar el thriller psicológico “Nocturna”, de Gonzalo Calzada.

En julio de aquel año, además, tomó parte en el rodaje de la tercera temporada de la serie "El jardín de bronce" donde tuvo una participación especial en la que constituye su último labor y que desde julio pasado puede verse por HBO y HBO Max.

"El cine es el gran medio. Es realmente la posibilidad de mostrar el trabajo para la posteridad. El teatro es como agua entre las manos. Empieza y termina y queda en la memoria. El cine, en cambio, rescata desde los grandes como Charles Chaplin, como aquella época dorada de Hollywood, con cuyos actores yo he compartido momentos muy agradables. Los conocía por el cine, porque si no hubiera sido por el cine, en mi vida no los hubiera conocido", dijo Soriano a Télam en enero de 2021.

En la TV local, el actor dejó su sello en ciclos como "La familia Falcón", "Alta Comedia", "Farmacia de guardia", "RRDT", "La Leona", "Trillizos... dijo la partera".