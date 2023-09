Colombi: "Milei plantea un cambio con propuestas irresponsables"

El exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ayer se refirió al contexto electoral rumbo a las urnas del 22 de octubre y afirmó que “estamos a un paso de consolidar a Patricia Bullrich en el ballotage". Además consideró que “el cambio que plantea Milei es imposible. Y con un discurso irresponsable".

A un poco más de un mes de las elecciones nacionales, donde el país elige presidente de la Nación ayer Colombi en diálogo con Radio Dos aseguró que "estamos a un paso de consolidar a Patricia Bullrich en el ballotage".

"Hay un gran porcentaje de votantes que hasta va a modificar su elección el 22 de octubre", sostuvo el actual Senador Provincial.

Mientras que consultado sobre el rol del radicalismo dentro de Juntos por el Cambio, señaló que “es importante ganar Mendoza, ganar Chaco y en ese sentido empezar a forjar un polo de poder del radicalismo a partir de 2025, 2027, sea cabeza de fórmula. Nadie detrás de nadie".

"No queremos ser furgón de cola de nadie. El replanteo del radicalismo se va a dar sí o sí, sin importar los resultados, solo que el efecto podría ser con mayores repercusiones si no gana Juntos por el Cambio"

Mientras que sobre la posibilidad que gane Javier Milei en las elecciones presidenciales señaló que "si ganarán, está bien. Lo que yo digo es que para gobernar se necesita tener el respaldo necesario en el Congreso de la Nación. Si no, no hay ninguna ley que pueda avanzar. Y si no hay ninguna ley que pueda avanzar, ninguna de las cosas que se han hecho se van a pagar con el Estado", explicó.

"No va a poder porque van en contra de lo que mayoritariamente. Acá se habla de libertad, pero para tener libertad tenemos que tener vida. Y la vida es mucho más importante que la libertad porque podemos hacer muchas cosas. Sin vida no hay libertad. No nos confundamos. Tiene un mensaje muy inteligente pero que es perverso. Perverso. Que no se deje confundir la ciudadanía", remarcó.