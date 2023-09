Valdés, Bullrich y rectores en defensa de la universidad pública firmaron un documento

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, ayer firmó en la ciudad de Buenos Aires, un documento a favor de una "universidad pública, gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy". Lo hizo junto a la candidata de Juntos por el Cambio a presidente de la Nación, Patricia Bullrich y 16 rectores de todo el país.

En la antesala de su encuentro en Corrientes el lunes 18 de septiembre, Bullrich y Valdés se reunieron en el marco de la defensa de la Universidad Pública como respuesta a las propuestas privatizadoras, como las que sostiene el candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.

La firma del documento tuvo lugar en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde también estuvieron el candidato a vicepresidente, Luis Petri, el candidato a senador Maximiliano Abad, el diputado nacional Fabio Quetglas, el ex ministro de Educación de Mendoza, Jaime Correas, y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, entre otros dirigentes de JxC. Cabe destacar que entre las autoridades universitarias, estuvo el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larroza.

La rúbrica del documento en Buenos Aires, se dio luego del plenario que se realizó en Corrientes, que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), como preparatorio para el encuentro del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). En esa reunión se consolidó un borrador con líneas de acción comunes que terminó en el documento conjunto, en donde se ratifica la defensa irrestricta del sistema de la educación superior, pública y gratuita.

En ese marco, Valdés se había manifestado en línea con la posición de los rectores. Compartió con ellos un almuerzo y planteó su mirada. Comprometió su acompañamiento en las acciones tendientes a extraer de la discusión electoral, las dudas en torno a la importancia del sistema educativo, reconstruyó uno de los asistentes a la reunión.

Documento

La Universidad Argentina es una de las instituciones de la sociedad con más prestigio y reconocimiento social, producto de su historia de excelencia, que a la vez posibilita a muchas generaciones el ascenso social a lo largo de más de un siglo.

El país que queremos necesita de universidad pública, gratuita, calificada y capaz de enfrentar los desafíos del mundo de hoy. No es posible pensar una sociedad desarrollada sin un Estado que promueva la generación sistemática de conocimiento a través de un sistema científico tecnológico, con enlaces de ese saber con el sistema socio productivo y el desarrollo local.

El conocimiento no se genera espontáneamente, y una sociedad que aspira a una mejor calidad de vida no puede renunciar al vector más potente de crecimiento económico y social. Las Universidades en Argentina han contribuido de manera decisiva no sólo a la formación de profesionales, sino a la generación de una cultura permeable a la innovación, que ha apalancado la generación de múltiples soluciones económicas y sociales en el marco de instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Nuestro tejido económico, nuestras empresas y la sociedad civil han disfrutado a lo largo de décadas la disponibilidad de profesionales de alta calidad, que garantizan prestaciones adecuadas y seguras en múltiples campos de la vida cotidiana. Pero no queremos cualquier universidad.

La universidad que acompaña al nuevo proyecto de país es una universidad de excelencia y moderna, una institución que promueve la pluralidad de ideas, el pensamiento crítico y el debate, generadora de soluciones necesarias para todos. Una Universidad que incorpora nuevas metodologías, que explora campos del saber emergentes, que desafía la realidad del contexto, y que se compromete con el futuro. Esa universidad que queremos tiene a la calidad para todos como su premisa principal, y está íntimamente comprometida con un sistema educativo que hoy está en una crisis.

Queremos una universidad integrada a la cruzada de la alfabetización, líder del conocimiento básico y del conocimiento aplicado a los distintos nichos del desarrollo económico y a las cadenas de valor de la producción. Una universidad que forma técnicos, tecnólogos, profesionales calificados, intelectuales, líderes sociales y ciudadanos críticos. El mundo cambia a un ritmo acelerado. Estamos seguros de que la universidad que soñamos es parte esencial de esta nueva era que hoy comenzamos en Argentina.

Revolución

Se debe recordar que en mayo, impulsando la revolución del conocimiento, Valdés junto al rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Gerardo Omar Larroza, inauguró en Corrientes un nuevo complejo deportivo en el Campus Deodoro Roca, oportunidad en la que ambos firmaron dos convenios, uno para urbanizar un sector lindante a la Eragia y otro para la construcción del Instituto de Criminalística. Aprovechó la ocasión para anunciar la construcción de una comisaría y la iluminación de la zona donde residen y estudian miles de estudiantes.

Además recalcó que “como activo defensor de la Universidad pública y gratuita tenemos que generar una revolución en el conocimiento en Corrientes” para luego recordar la entrega de computadoras del Programa Incluir Futuro. “Lo revolucionario aquí es el contenido en el que estamos trabajando para que sea fácil y ágil”, dijo en esa oportunidad.