Un hombre agredió al periodista Pablo Duggan en un restaurante y lo detuvieron

El periodista de C5N Pablo Duggan fue agredido y amenazado por un violento mientras almorzaba con su esposa y su hijo en un restaurante de Rincón de Milberg, partido de Tigre.

“Fue un momento horrible. Nunca viví algo así en 25 años de carrera. Mi mujer todavía está temblando. Mi hijo de 10 meses lloró durante una hora y media seguida", contó el periodista en comunicación con Argenzuela.

Según relató Duggan, el agresor, identificado como Lisandro Togni, un hombre de 47 años dedicado al marketing, lo vio en el local gastronómico y comenzó a amenazarlo de muerte. Luego se acercó a una distancia de 5 centímetros y le escupió en la cara.

"Con solo mirarme le agarró un ataque de violencia incontrolable. Fui amenazado de muerte por esta persona. Su mujer decía ´los kirchneristas no pueden estar en Kansas. ¿Qué hacen en Kansas?. Rajen de acá´, mientras este tipo me decía que me iba a matar, se acercó y me escupió la cara", narró el conductor de Duro de Domar.

"Fue una situación muy desagradable y violenta. El tipo es un muchacho morrudo. Grandote. Se me tiraba encima hasta que en un momento se dio cuenta de la locura que estaba haciendo.

El periodista aseguró que el agresor lo atacó por odio político.