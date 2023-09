Marcelo Polino se cruzó con Coti Romero por un insólito motivo

fue impulsada por sus compañeros a robarle la paleta del "4" aen plena transmisión, ya que esta es la puntuación más alta que puso hasta el momento y querían ver la reacción del jurado al ver que no podía poner el usual número a sus compañeros.

Luego de encontrarse el momento en X y a pesar de que en él se puede ver que la intención de Coti y sus compañeros fue divertirse, el periodista no dudó en expresar que no le agradó la acción y que posiblemente habría consecuencias para la ex GH 2022: "Que una participante robe una paleta merece sanción. ¿Expulsión?", sentenció horas antes de la edición del jueves.

Fuente: Minuto uno