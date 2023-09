Murió Vanessa Show, la primera vedette trans del país

En la tarde de este viernes se conoció el fallecimiento de Vanessa Show. Según comunicó la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de Twitter, la actriz y vedette murió en el día de hoy. “Despedimos con profundo pesar a nuestra afiliada, la actriz y vedette Vanessa Show. Fue una de las primeras artistas trans de nuestro país que alcanzó una gran popularidad y marcó el camino para futuras generaciones. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, informó la agrupación.

Vanessa había nacido el 27 de septiembre en La Banda, Santiago del Estero. Fue la primera vedette, actriz, cantante y bailarina trans que triunfó a nivel internacional a partir de que comenzó su carrera en la década de los años 70. A los 17 años debutó en el Teatro Maipo de la ciudad de Buenos Aires y también trabajó junto a grandes vedettes de esos años, como Nélida Roca y Nélida Lobato.

Luego, participó de numerosos espectáculos musicales y de revista como Corrientes esquina Champs Elysees, Pourquoi pas?, Las gatas calientes en el tejado del Corrientes, La revista del tercer sexo. Trabajó en la película Las píldoras con Darío Víttori y Susana Brunetti. Realizó una exitosa gira internacional, presentándose en Francia, España, Alemania, Suiza e Italia.

Fue perseguida y amenazada durante los años ´70, debiendo exiliarse en Europa. En los años 90 regresó al país, realizando numerosas presentaciones televisivas. Protagonizó el cortometraje Diva de Juan De Francesco y escribió sus memorias en el libro Es verdad.

Sobre dicha publicación, había expresado: “Este proyecto es totalmente mío”, durante una entrevista en el programa radial Todo por hacer con Jorge Lafauci por Radio 10. En ese momento, la actriz relató cómo fue su transformación hasta convertirse en una artista. Su nombre verdadero era José y comenzó como ayudante de cocina. Llegó a ser jefe de cocina y empezó a estudiar danza hasta que logró trabajar en el teatro Maipo.

También en su autobiografía, Vannesa relató sus problemas durante los gobiernos militares. “Siempre me llevaban presa de la nada, donde querían. Por eso me fui a vivir a Europa. Trabajé en Roma, Génova y París”, aseguró.

De esta manera, Show fue construyendo una carrera artística y pasó por el teatro, el cine y la televisión. “Amo a la Argentina, aunque solo me dio la nacionalidad. Lo que gané, lo gané afuera, pero invertí en mi país”, destacó.

“Mi familia tenía dinero. Pero las familias de antes, te daban una paliza para matarte. Nunca quise a mi padre. Cuando me besaba, me limpiaba la cara. Yo intuía que le pegaba a mamá. Un día estaba dormido y le gatillé el revólver en la boca. Si hubiese salido el tiro, no me hubiera arrepentido”, confesó por aquella época donde su libro fue un descargo de todas las situaciones difíciles que vivió en su infancia.

En una nota a Infobae, hace unos años atrás, contó en detalle cómo se convirtió en la artista que fue. “Un domingo, en medio de un descanso en el Teatro El Nacional, agarré unas medias caladas, una tanga, unas sandalias, me hice un turbante y le pedí al vestidor de Nélida Lobato que me preste una estola de plumas de avestruz. Subí al entrepiso y cuando me dirigí al bar estaban Adolfo Stray y Alfredo Barbieri, el padre de Carmen. Y éste último dice en voz alta: ‘¿Quién es esa potra que pasó ahí?’... A partir de ese momento, me convertí en Vanessa Show?”, relató con la simpatía que la caracterizaba.

En las elecciones legislativas de 2021, Vanessa se presentó a la escuela donde le tocó votar en bicicleta. Aun en pandemia, la actriz arribó al lugar en el rodado de dos ruedas y enseguida se volvió viral en las redes sociales.

