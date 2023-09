Las pruebas que confirman el romance entre Karina La Princesita y el Conejo

El drama de Coti Romero y el Conejo no para de crecer. Los famosos se separaron en medio de un gran escándalo ya que se conoció que el cordobés le fue infiel a la influencer. Sin embargo, él asegura que no estaban juntos.

Todo se dio cuando se viralizó un video del ex participante de Gran Hermano a los besos con otra joven en Córdoba mientras estaba en pareja con la correntina. Pero ella confesó que él no quería blanquear que estaban en pareja para que no se enteren los medios.

El Conejo asegura que Coti también hizo cosas en su contra y estuvo con otras personas. Pero la joven en más de una ocasión dejó en claro que no estaban juntos y que jamás pasó algo con quien él creía. Pero el cordobés admitió haber traicionado a su novia.

EL ROMANCE ENTRE EL CONEJO Y COTI ROMERO

Ahora bien, hace algunas horas, Coti Romero rompió el silencio y confesó que su ex pareja le fue infiel con la reconocida cantante. La joven reveló que fue un tercero, quien le confesó que los famosos estuvieron juntos a pesar de negarlo varias veces.

“Lo que pasó es que cuando yo estuve en una fiesta, en una Bresh, se me acercó alguien y me dijo ‘mirá, yo te quiero con todo el corazón y quiero cuidarte. Quiero decirte que él sí estuvo con Karina, La Princesita’”, contó hace algunas horas Coti Romero.

(Fuente: Paparazzi)