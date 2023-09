Sofía Calzetti rompió el silencio y reveló el motivo por el que se separó de Kun Agüero

A poco de haberle puesto punto final a su historia de amor con Sergio “el Kun” Agüero, Sofía Calzetti rompió el silencio y dio detalles de cómo es su vínculo actual con el exfutbolista y dio algunas pistas sobre los motivos de la ruptura.

“No estoy en pareja. Lo quiero, es una persona que quiero un montón y tengo buen diálogo”, comenzó diciendo la joven en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Asimismo, ante la consulta sobre qué pasó con el Kun para decidir terminar el noviazgo, Sofía optó por no dar mayores detalles: “Eso queda en nosotros, problemas de pareja, pero está todo bien”.

Por último, el cronista, Santiago Sposato, le preguntó sobre los rumores que indican que está viviendo en un departamento de Sergio y que hasta incluso pidió una compensación económica. Sin embargo, Calzetti fue contundente con su respuesta: “Perdón, pero se hablan muchas boludeces. No, no”, cerró, tajante.

EL FUERTE MOTIVO QUE HABRÍA DETONADO LA SEPARACIÓN DE KUN AGÜERO Y SOFÍA CALZETTI

Luego de que Kun Agüero confirmara su separación de Sofía Calzetti, remarcando que no es definitiva pero que actualmente están “solos”, Juan Etchegoyen reveló el fuerte motivo que habría detonado la ruptura de la pareja. Y subrayó que ella fue quien se cansó. ¿De qué?

“Me cuentan que la ruptura es de hace varias semanas y terminó todo mal... La decisión de separarse la tomó ella porque se cansó de no ser prioridad, al parecer Kun hace de las suyas, no lo digo por tema infidelidad porque no me consta, sino en el día a día”, sumó el comunicador en Mitre Live.

Además, Juan contó qué tipo de planteos le habría hecho Sofi al Kun antes de tomar la decisión de dar un paso al costado. “Ella le planteaba cosas que a él no le importaban, Sofía habría sentido en el último tiempo mucho egoísmo por parte de él”, informó, muy picante.

