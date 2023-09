Entre “pitos y flautas”, ya pasaron 4 años de Alberto Fernández en su silenciosa reclusión de soledad, que los gobiernos siempre devuelven con canas y las bolsas de ojeras.

Como dicen “el poder mata”. Es que la lucha por él, cuando se impone el hambre, hoy, como constante argentina, las otras urgencias, pasan a segundo plano porque el final de llegada lo vemos.

Si bien, mucho más cerca, ya se arma la lucha final como cuando chicos, el dueño de la pelota ponía fin al “picadito”. Sin embargo, como lo hacíamos entonces lo celebrábamos cantando: “Jugamos, perdimos, pero igual nos divertimos.”

Se ve que no quieren perder ni abandonar el campo de juego, como en una mesa de Saldos y Retazos, abundan las ofertas con un menú que Massa y gabinete se lanzaron al ruedo.

Es cierto, la situación es crítica, faltaba alguna ventaja que apechugue la inflación que les llevó 4 años de no escuchar al pueblo, solo pelearse y escacharse por Cadena Nacional.

Pero también es cierto, la meta se aproxima peligrosamente, para colmo de males les salió un libertario que rompe con todo, amén de no explicar cómo lo hará en un Congreso adverso en número.

Primero tratando de convencer cada acción de un campo minado próximo a explotar, ya que primero se debe conocer para “digerir” si en realidad son factibles, fiables, potables.

Si bien la reacción de lo que queda del Gobierno ha sido atinada para poner paño frío, es más que nada una pequeña fiestita que acompaña la campaña, ya liberada apelando a lo que fuera.

Decíamos apropiadamente que se trata de una “Mesa de Saldos” y todo lo que pueda sumar reconversión, siempre con algo de lo mismo, que signifique un respiro, para los bolsillos rotos y votos que puedan recuperarse.

Lo malo e injusto del “Plan Platita” es que Massa aprovechando el dinero del pueblo, se pone en desigualdad de ventaja con sus competidores, ya que ellos no disponen de plata gratis. Y, más aún, inmoral, por ser virtualmente combustible electoral para los días que quedan.

El comentario ya desbocado de políticos y seudos políticos, allegados, pueblo en general es diverso y disperso, que tampoco escapan a las generales de la ley cometen desbordes descontrolados. De todos los tonos. No se guardan nada, y muchos de ellos o mejor todos, tienen razón de serlo aunque rompan la monotonía.

Larroque extremo dijo irresponsablemente: “Massa, o disolución nacional.” He allí lo que siempre se creen y como tal actúan: Un Gobierno gobierna para todos, no para un solo partido o sino sería un comité no el verdadero poder que vela para todos.

Cultivados en no asumir nada y siempre culpar al gobierno anterior. Cómo harán para culparse a sí mismos tratando de endosar todo lo malo que han sido, de ganar.

En realidad, en el territorio argentino se aprende siempre por donde más duele, por el propio cuero.

Es cierto para un cambio, lo traen los otros. También es cierto es “mejor bueno conocido, que por conocer.” Los dichos, siempre tienen algo de verdad porque han sido moldeados por la gente.

Otros deslices, con cuota de verdad, pero peligrosas porque no se puede jugar con fuego, cuando Castell dijo referente a los saqueos: “Cuando el hambre es ley, la rebelión es justicia.”

Cuando la Vicepresidente que también tiene su cuotita de gobernar en forma “remota”, con pausas de prolongados “mutis”cuando las papas queman, pidió se la investigue a Delfina Wagner, respecto del atentado que sufriera Cristina, agregándole más dramatismo a la novela por entrega.

Esta respondió: “Que me ataque una condenada a prisión, para mí es un gran reconocimiento.”

Y, la locura general, da para mucho, como lo tituló a su artículo el periodista Francisco Olivera: “El que gana, gobierna. Y, el que pierde cascotea.”

Y, eso, que recién estamos en los prolegómenos, lo cual promete más desvaríos, lo que hace del año 2023, un año particular, que en aceleración a máxima puede extraviarse desaforadamente de su camino.

El hombre siempre tuvo miedo a lo desconocido, apegado a la lógica como parámetro, de allí que este singular personaje de la marejada morada cause temor.

Claro que tiene que haber un cambio, pero no por ello dejar abierto el cauce de lo impensado, sino develado punto por punto este “borrón y cuenta nueva” que apoyan en su mayoría los chicos solidarizándose con un país en coma.

Transparencia. Respeto por sus pares. Menos soberbia y autoritarismo. Construyendo con empatía. Fortaleciendo el intercambio de ideas. Porque tampoco en un país que ha pasado de todo, no probemos apagar el fuego con nafta.

Somos como cuando éramos chicos. O, como decía María Elena Walsh: “El país jardín de infantes.” Jamás maduramos. Nuestras fallas se repiten exactamente iguales, de la misma naturaleza y con las mismas consecuencias.

Parece un juego, pero con el tiempo se ha tornado en juego peligroso. Inflamable. No apto para los tantos que la yugan, no obstante las promesas que llevan como ahora, 4 años.

Convengamos se trata de una final, para empezar una vida nueva en que la política ya no sea más el único tema y siempre igual.

Juguemos, comportémonos haciendo valer el talento del conjunto, como cuando chicos sabíamos perder, y siempre regresábamos contentos de la canchita, cantando: “Ganamos. Perdimos. Igual nos divertimos”

Claro está, lo de hoy es más grave, porque se trata justamente construir de una vez por todas un futuro cierto, no una Mesa de Saldos y Retazos.