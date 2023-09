“No es necesario alejarse de la tradición correntina para hacer algo diferente”

bgimenez@ellitoral.com.ar

Rodrigo Atróz es artista y productor urbano correntino. Recientemente lanzó Ynseda (Ya no soy el de antes), su flamante videoclip. En una charla con El Litoral confesó: “Estoy en mi mejor momento como artista. Hay un equilibrio entre lo que hacés y lo que te representa. Eso está llegando ahora y se queda. Atravesé muchos cambios y ahora quiero permanecer en lo que realmente me gusta. Del género urbano no sé si me movería”, afirma el cantante desde la ciudad de Buenos Aires donde vive hace dos años. “Me entiendo mucho mejor a mi mismo. Completamente representado por lo que estoy haciendo. YNSEDA es dejar atrás un montón de inseguridad, de cosas que no me representan. Ahora digo las cosas que me pasan sin miedo” agrega el joven que tuvo su primer contacto con la música cuando sus padres lo llevaron al karaoke de una sala de entretenimientos cuando tenía apenas ocho años.

—¿Y qué cantabas?

—Eran canciones de (Alejandro) Sanz, David Bisbal. Más que nada eran boleros. A partir de ahí nació una pasión en mi” recuerda. “Luego, a los 12 años, empiezo a componer mis propias canciones. Me desprendo del cover. dejo de hacer la música de otros artistas para crear la propia. De los 12 a los 15, grabé mi primer disco que se llama “Procuraré olvidarte”. Salí con 10 temas. Lo presentamos en el Teatro Vera, a sala llena, a los 15 años. Fue dificilísimo y también fue hermoso” rememora.

La canción que lanzó recientemente fue mezclada y masterizada en los renombrados We Latam Studios con la colaboración de Bruno Balbis (Good Brvsi). El videoclip captura la esencia de la canción y propone otra forma de disfrutarlo. Dirigido por María Varela, con la producción de Laura Escalante y la fotografía de Ale Magno, se convierte en una experiencia emocional completa. El equipo creativo también incluye a Taio como gaffer y a Nico Luccione en la cámara. “Está basado en la flor del infierno. En todo lo que dejamos atrás y el camino adelante que nos llega” explica.

“Esta parte de mi carrera está bien cálida. Estoy acompañado de mucha gente linda, buena. Para mi la calidad de persona que me está acompañando en esta parte de mi carrera es muy importante”.

Apoyo incondicional

El año pasado Rodrigo perdió a la mamá. Esa fue otra de las situaciones por las que tuvo que dejar atrás y no ser el de antes. “Tuve que tomar distancia de mi familia, atravesé un duelo. Mi mamá (Margarita Frutos) era Dra. en Biología. Descubrió algunas especies. Mi mamá era un emblema del feminismo mucho antes de que se publicitara el movimiento. Era una persona súper autodidacta, muy independiente. Muy para adelante, se capacitó toda su vida “, asevera.

—¿Tu familia cumplió un rol importante en tu carrera?

—Mi familia es muy importante. Fueron pilares esenciales. Me apoyaron muchísimo. Pasé por muchos momentos a lo largo de esta carrera y siempre me acompañaron. Tuve acercamientos con el mundo del hip hop, del reggae, también del chamamé. Durante este camino ellos estuvieron, indefectiblemente de cómo estaba yo en ese momento. Lo reconozco, en algún momento habré sido un inaguantable y aún así ellos estuvieron. La familia no siempre tiene la obligación de estar presente, pero en mi caso tuve la bendición de que siempre estuvieron cuando los necesité.

Otros mensajes

—¿Cómo te llevas el desafío de hacer música urbana en una provincia conservadora?

—Con el tiempo uno acepta lo que es. Me parece muy importante que exista un nicho fuerte del folclore en Corrientes. El chamamé tiene esto de identitario de la región. También hay mucho talento y no tiene la forma de ser escuchada por una cuestión de cambio generacional. Va a pasar el tiempo y va a crecer la juventud que también va a escuchar otras cosas. No es necesario alejarse de la tradición correntina para hacer algo diferente. Van a existir puntos medios, se van a abrir todos. La gente ya está más preparada para escuchar otros mensajes y otros estilos.