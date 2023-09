El Rojo de Tévez sumó su segundo triunfo consecutivo

Independiente consiguió ayer la segunda victoria consecutiva en el ciclo de Carlos Tévez, al imponerse 2 a 1 ante Gimnasia La Plata, un rival directo en la pelea por la permanencia, en un partido de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El lateral chileno Mauricio Isla, al comenzar el juego, y Matías Giménez, sobre el final, fueron los goleadores de la tarde en el estadio del Bosque, donde Eric Ramírez descontó para el local en el descuento.

Gimnasia quedó en posición de descenso en la tabla anual ya que Huracán venció al Sabalero en Parque de los Patricios. Independiente se alejó a seis unidades del Globo, al que recibirá la próxima fecha en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El Rojo ganó en La Plata después de 12 años y ratificó el buen comienzo con Tévez en el banco de suplentes.

Luego de la victoria el entrenador de Independiente, Carlos Tévez, manifestó: “Hay que seguir mejorando, haciendo un equipo muy duro. Nos viene bien esta semana para seguir trabajando y mejorando. No nos quedamos con esto. El objetivo de hoy era tener el arco en cero y me duele mucho esa última desatención que no podemos tener porque sino pagamos caro”, expresó el Apache.

Luego, continuó: “Ellos tenían que ganar, nosotros que aguantar, pero no creo que ellos nos hayan creado situaciones de gol en el segundo tiempo, salvo la que saca Rey (Rodrigo). Se disputó mucho en el mediocampo. Dejaron espacios y de contragolpe le hicimos el gol”.