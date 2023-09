El fuerte descargo de L-Gante desde la cárcel a casi tres meses de su detención

A casi tres meses de la detención de L-Gante, el cantante de cumbia hizo un fuerte descargo desde la DDI de Quilmes. A través de su cuenta oficial de Instagram, hicieron eco de tres cartas que el artista escribió para llevarles tranquilidad a sus fieles fanáticos.

“Gracias a todos, de corazón, por el aguante que me hacen. Y si en algún momento pensaron que me deprimí, que estuve decaído y que lloré o algo similar, yo les aseguro que en ningún momento. No hay mal que por bien no venga. Y aunque esté acá, me siento feliz porque volví a inspirarme”, escribió.

“Estoy al día, enfocado en lo que viene, no en lo que pasó. Por eso, ya tengo un álbum listo para cuando salga. Acá estoy, sumando historias, experiencias, momentos y estudios. Simplemente sumando, porque desde que me puse a escribir siento que no perdí el tiempo”, continuó, positivo.

¿CÓMO SE SIENTE FÍSICA Y MENTALMENTE L-GANTE?

“Solo quería que sepan que me siento muy bien. Ahora estoy escuchando la canción Yo ando ganando de Pablito Lescano, me la cantan. Estoy para salir mejor que nunca y dar mi mejor versión. Tranquilo, eso siempre”, cerró L-Gante, contundente.

(Fuente: Ciudad Magazine)