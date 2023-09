Se atrasó dos semanas con el alquiler y el dueño le pegó un culatazo

Un joven de 27 años fue brutalmente atacado por el dueño del departamento que alquilaba en la ciudad de La Falda, en Córdoba, ubicado en calle Sarmiento al 100.

El pasado 21 de julio alrededor de las 7.30 de la mañana, Federico Zárate, el joven agredido, se acercó a la puerta luego de que le golpearan muy fuerte y de manera insistente. “Me levanté y veo a Enrique (el dueño del departamento donde alquilaba) junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, comentó.

Enrique Herrero accionó violentamente contra el inquilino ante la demora en el pago del alquiler. La agresión con arma de fuego hirió a Zárate al punto de que debió ser trasladado al hospital Córdoba, donde le dieron 26 puntos de sutura. Ahora se confirmó que perdió la totalidad de la visión del ojo derecho.

Dada la sorpresa del joven por el comportamiento de Enrique, quiso dirigirse hacia su habitación para agarrar su celular, filmarlo y constatar con evidencia lo que estaba ocurriendo. Antes de darse cuenta, el agresor le manoteó el teléfono y ahí mismo le apuntó con el arma en la cabeza.