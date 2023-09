En Corrientes esperan a Bullrich, Massa, Milei y Schiaretti ante los comicios de octubre

En vistas a las elecciones nacionales del 22 de octubre, los frentes electorales anticiparon que los candidatos presidenciables llegarán a Corrientes como parte de la campaña que relanzarán con actos, reuniones y caminatas. Pero también ponen el foco en las ocho comunas donde se eligen ediles y un defensor del pueblo.

El sábado por la noche se cerró el plazo de inscripción de los candidatos presidenciales, diputados nacionales. También finalizó la registración de los postulantes a los Concejos Deliberantes de Bonpland, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Mercedes, Paso de los Libres, San Roque y San Lucía.

En este marco y mientras esperan la venia del Juzgado Electoral sobre sus candidatos alistan actos de campaña, recorridas y refuerzan toda la logística para el día de los comicios.

En esa línea ECO + Vamos Corrientes la semana pasada realizó un gran encuentro con todos sus socios. Durante el acto el gobernador Gustavo Valdés remarcó la necesidad de trabajar unidos en apoyo a la candidata a Presidente de la Nación Patricia Bullrich. Además reivindicó la importancia del trabajo en conjunto de Nación, Provincia y Municipio llevando un mensaje estratégico que implica el respeto a la voluntad popular. Además instó a todos los presentes a militar en todas la provincia y en las redes sociales.

Y tras los pedidos y reclamos que surgieron tras la inscripción de las alianzas ante las elecciones comunales donde varios partidos políticos intentaron competir por fuera de la alianza conformando frentes electorales y aspirando a competir solos por las bancas, las fuerza políticas se reagrupa y avanzan por el momento con reuniones, define la estrategia y el discurso que pronunciará en toda la provincia, dado la competencia nacional y local. Desde el oficialismo no descartan una nueva visita de Bullrich a Corrientes, pero esta vez como candidata a presidente de la Nación de Juntos por el Cambio.

Unión por la Patria

Tras la inscripción de los candidatos a concejales de las ochos comunas gobernadas por la oposición y un aliado, que van a las urnas el 22 de octubre junto a las elecciones Nacionales, el apoderado de Unión por la Patria dialogó con el Litoral y dijo que “en todas las comunas vamos con una sola lista, apoyando la candidatura de Sergio Massa como presidente de la Nación”.

Sobre la incorporación en algunas localidades de algunos de los partidos políticos que conforman el sector de Hacemos por Nuestro País, que impulsa a Juan Schiaretti a la Presidencia de la Nación señaló que “eso estaba previsto que iba a suceder. En algunos casos se sumaron y en otros no, pero la idea en la medida de que haya coincidencias se iban a sumar”. “En algunos casos se repitió el armado provincial”, destacó.

Sobre la confirmación de las grillas aclaró que “siempre en el peronismo se dejó el armado de las listas en mano del intendente pero pidiendo que participen todos los sectores que integran la alianza. Están todos muy conformes”.

Sobre la campaña dijo que “lo más importante es la fórmula presidencial sobre todo en los municipios que no votan concejales, pero va a estar muy centrada en la gente que no nos votó y que no concurrió a votar. Es un piso histórico el 69 por ciento de votantes en una elección, a pesar de que fue un Las Paso, es históricamente bajo en Corrientes y en todo el país”.

“Estamos trabajando en el sistema de fiscalizacion. Si bien es mas sencillo que Las Paso porque hay menor cantidad de boletas y demás. Vamos a ajustar el sistema”, remarcó.

Sobre las posibilidades de que Massa llegue a la Provincia dijo que “todas. No se cuando, pero la idea es que nos visite”.

“La semana antepasada estuvimos reunidos con el candidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, y con Malena Galmarini y la idea es que venga. La otra vez no pudo porque fue una campaña muy corta y estaba trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pero ahora creo que podemos contar con su presencia”, cerró.

Libertad Avanza

La alianza que propone como candidato a la Presidencia de la Nación al actual diputado nacional Javier Milei también presentó grillas de concejales en todos los municipios que van a las urnas en octubre.

Y sobre la campaña, El Litoral dialogó con el candidato a Diputado Nacional, el actual Concejal de Capital, Lisandro Almirón. “inscribimos a todos los candidatos en las ocho comunas, no hubo inconvenientes y vamos con una boleta de cinco cuerpo en siete y en Virasoro, cómo se elige Defensor del Pueblo vamos con seis cuerpos. En el resto vamos con las cuatro categorías”.

“El viernes próximo en Goya vamos a presentar a todos los candidatos a diputado Nacional y a concejales de la Libertad Avanza y vamos a inaugurar un local. Va ser un gran acto porque creemos que vamos a mejorar los resultados electorales porque la gente nos avisaba que no había boleta en los cuartos oscuros después de las 14 horas y tampoco había reposición”. “Armamos toda una logística ahora para trabajar en esa localidad el día de las elecciones”, agregó.

“Pero este viernes en Bella Vista vamos a inaugurar una sede partidaria. Pero también vamos a reunirnos con un sector de la producción, que está muy interesado en hablar con nosotros”.

“Estamos mejorando el sistema de fiscalización que tenemos, que es el reclutamiento por internet. Hay muchas páginas falsas. Pero en la página oficial, y que la mayoría se conecta directamente ahí es la que centraliza la distribución de fiscales a todo el país”, comentó.

Sobre la posibilidad del arribo de Milei a Corrientes, Almirón dijo que “hay muchas posibilidades de que venga, pero el día depende de la agenda de él”.

Hacemos

En tanto Hacemos Nuestro País, el frente electoral que impulsa la candidatura a Presidente de la Nación del actual gobernador de Córdoba, Juan Schiarett y como Parlamentario del Mercosur distrito nacional, a Pocho Romero Feris, también compite con candidatos a concejales en algunas localidades. En Corrientes, conforman el sector la Democracia Cristiana, Socialista y Nuestra Causa (Extrapartidarios)

En vistas a las elecciones comunas, como alianza Hacemos presentó candidatos propios y en las localidades de Virasoro y Esquina competirá con la boleta compuesta de tres cuerpos: la categoría de Presidente, Parlasur Nacional y concejales.

Mientras que en Paso de Los Libres y en Mercedes, el Partido Socialista lleva la boleta larga con autorización nacional de la alianza.

Y sobre la campaña El Litoral dialogó con Juan Almada quien indicó que “estamos esperando el visto bueno de los candidatos que nos tienen que dar mañana (por hoy) la Junta Electoral, porque vence el plazo para presentar la documentación de cada uno de los postulantes y a partir de ahí vamos a avanzar con la campaña que se está programando a nivel localidad y provincia”.

“En el caso de Paso de los Libres y Mercedes que son candidatos del partido Socialista trabajar a fondo para acompañar las expectativas que hay ya que son personas nuevas, con muy buena aceptación de parte de los vecinos”.

Sobre la posibilidad de que Schiaretti llegue a Corrientes dijo que “no tenemos confirmación todavía, pero estamos esperando, porque en la campaña de las Primarias no pudo venir porque llego muy sobre la hora de Estados Unidos a Córdoba, después se sumo la elección que había ahí y no pudo llegar”.

Se debe señalar que hoy vence el plazo para la presentación de la documentación de todos los postulantes que aspiran a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación y en los Concejos Deliberantes de las ocho comunas donde en total se eligen 36 ediles y un Defensor del Pueblo. Mientras que el 22 de septiembre deben presentar las boletas y luego de cinco días se concreta la audiencia de las papeletas para las elecciones de octubre.