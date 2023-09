Revelan quién fue el jugador de fútbol que le tiró onda a Noelia Pompa

La pasada noche del lunes, Noelia Pompa volvió al Bailando con un gran show en el que hizo una coreografía de un tema de Los hermano Rosario y otro de Bud Bunny junto a su bailarín Sandro Leone.

Antes volver a la Argentina para participar del certamen, la arista pasó algunos años en Europa, en donde continuó desarrollando su carrera profesional. Por su parte, minutos antes de su gran debut, Marcelo Tinelli comentó: "Yo a Noelia la traje de Alemania, estaba en un curso de respiración. Un curso del arte tibetano de la vida y la muerte".

"Me dijo que estaba en un lugar místico. La traje porque le dije: 'Vení, Noe que te van a cuidar (los jurados)'", añadió. Filoso, Ángel de Brito lo cruzó: "Noelia es una caradura igual. Ya consiguió chongo".

"¿Ya desde el primer día Noelia chonguea?", preguntó el conductor con curiosidad. "La está tiroteando Brian Sarmiento", explicó el periodista.

"¿Brian Samiento? Ex jugador de fútbol, que baila muy bien, se la está queriendo comer a Noelia Pompa", expresó entre risas Tinelli. "Pero ella lo fletó. Le dijo: 'No me gustás'. Lo limpió de una", aclaró de Brito.

Fuente:Pronto