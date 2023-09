¿Y si de verdad le toca gobernar?

La propuesta de dolarización que Javier Milei, el acreedor de más de 7 millones de votos y primero en la carrera presidencial del 13 de agosto, resulta ser hoy, nada más que un globo de ensayo, propio del marketing de una campaña electoral.

“Cuando a los técnicos que promueven la idea de dolarización en el entorno de Milei se les pregunta cómo van a hacer para dolarizar sin dólares, el argumento principal que esgrimen es que va a haber un shock de confianza tan importante que los activos en dólares que tenga la Argentina, aunque sean pocos, van a valer muchísimo más”, dijo el analista Carlos Pagni en las últimas horas en su programa por LN+ “La odisea argentina”.

Y añadió: “Va haber - según La Libertad Avanza- un flujo de dólares al país, y eso va a permitir que con esos dólares se pueda comprar la inmensa cantidad de pesos que hay en el mercado. Es decir, la clave de la idea de la dolarización, no es una clave teórica, no se basa en números, sino en un hecho político que es que llegando Milei va haber un boom de confianza de los mercados”.

Sin embargo, los mercados luego de la victoria del populista de derecha se han movido con extrema cautela. No vivieron precisamente un jubileo.

“Lo que hay -dice Pagni- es una pérdida de confianza porque el mercado no está mirando los números de Milei, o los PowerPoint que pueden presentar sus economistas, sino que está mirando su capacidad para administrar, su capacidad política. Y esto le plantea al propio Milei, y al equipo de campaña de Milei, un segundo dilema mucho más general que está en el centro de la carrera que tiene que correr hasta el 22 de octubre rumbo a la primera vuelta. Él llega hasta acá impulsado por una peculiaridad, por una “virtud”: lo que más gusta de Milei a quienes votan a Milei es que es un outsider que no tiene nada que ver con la política. Su activo es que no sabe de política. Es una persona común que viene a reivindicar a los comunes de los males de la política. Es alguien que va contra la casta. Ese es el segundo eslogan, muy exitoso, de marketing político de la candidatura de Milei: dolarización y casta. Desde la frustración y el desencanto público hace palanca para ir en contra de ese grupo”.

¿Y si de verdad le toca gobernar a este outsider?

La pregunta flota en el aire de muchos ámbitos de la Argentina. Máxime si se tiene en cuenta que desde candidatos a concejales a una funcionaria de Axel Kicillof fueron el peronismo que le sirvió para completar listas y, sin dudas, marcará su rumbo a una intención de ganar en primera vuelta.

“¿Cómo no va a haber una crisis de representación en la Argentina? Cómo no va haber gente que diga que no va a votar en este sistema. Cuando la lista de La Libertad Avanza funciona, la dan de baja para favorecer a Massa que es socio de Zamora, no solo en el partido, sino en otros negocios, como la AFA. Esto abre un interrogante respecto de la capacidad política de Milei, y por eso Milei trata de dar respuesta a esto aún en detrimento de su condición de hombre que no tiene nada que ver con la política, que va en contra de la política, para limpiarla y regenerarla”, planteó Pagni.

“Tiene que empezar a mostrar gente distinta de la que armó estas listas, para responder al gran desafío que significa la probabilidad de que Milei el 10 de diciembre esté sentado en la casa de Gobierno. Así como Patricia Bullrich creyó necesario mostrar a un Melconian, Milei debe mostrar a un Melconian político”, sintentizó el analista.

Una gran verdad es que en la caudalosa cosecha electoral de Milei no hay ni solamente jóvenes, ni solamente empresarios de pensamiento liberal. Hay sectores medios, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales del Estado, jubilados y, claro que sí, pobres.

La intención de voto a Milei, según encuestas divulgadas por el propio Pagni en su programa, dan cuenta de un crecimiento del economista despeinado.

Y Cristina Kirchner que permanece recluida, como si su rol esté vencido en su decisión de no asomar ni por una ventana a pedir que voten por el candidato que -nuevamente- ella eligió.