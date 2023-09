Vignolo afirmó que JxC aumentará su caudal electoral en los comicios de octubre

El secretario general de la gobernación Carlos Vignolo se refirió a las elecciones presidenciales del 22 de octubre y destacó que JxC siempre ha crecido en votos entre las Paso y las generales; y que la alianza “propone un cambio con seguridad y solidez”.

A menos de 50 días de los comicios donde se elige el Presidente de la Nación, ayer Vignolo remarcó que “Juntos por el Cambio siempre ha estirado su caudal electoral entre una elección y otra ( Paso y generales) y particularmente en Corrientes por primera vez se ha ganado en una Paso”. “La sociedad quiere un cambio, y Jxc es la alternativa”, aseguró.

Sobre los resultados electorales de JxC en las elecciones Primarias, el Ministro dijo que “en primer lugar ha quedado en evidencia que el electorado apuesta a un cambio”. “La gente no aguanta más esta situación de hoy y lo que tendrá que decidir en octubre es qué tipo de cambio quiere acompañar”, indicó.

“JxC representa a un cambio diferente, distinto al de Libertad Avanza. Tiene definiciones claras y concretas, el cambio que propone no es incierto, sino seguro, sensato y aplicable porque hay un equipo que lo respalda, con representación territorial y operatividad en el Congreso”.

“Hay otro aspecto, Patricia (Bullrich) es la que más ha hecho por la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el país mientras del otro lado , dicen que es mejor la mafia que el Estado”, acotó.

“Juntos por el Cambio garantiza la educación pública y no un gobierno para pocos. Estamos de acuerdo en que el Estado no ha cumplido el rol que debió, pero no cabe eliminarlo. Argentina necesita de un estado presente”, aseguró.

Finalmente Vignolo remarcó que a Corrientes le interesa un gobierno nacional que ponga fin a la discriminación y que acompañe el desarrollo provincial. “JxC tiene el equipo y la persona adecuada para encabezar el cambio”, cerró.