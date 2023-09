Nueva variante de covid: qué dijo el Ministerio de Salud de Corrientes

No se registró ningún caso de la variante de covid-19 en Corrientes, informaron este miércoles desde el Ministerio de Salud Pública de la Provincia.

“Es importante estar atentos a la información oficial en relación a como se va moviendo la circulación del virus SARS-CoV-2”, dijo la directora General de Epidemiología, Angelina Bobadilla. En relación a la viralización en redes sociales y por Whatsapp de mensajes que sugieren la presencia de una variante más mortal y difícil de detectar, se aclara que es información falsa.

Se recuerda que los datos referentes a vigilancia de virus respiratorios se publican de manera semanal en el boletín epidemiológico nacional.

La funcionaria explicó que "por indicación del Ministro Ricardo Cardozo, se mantiene todas las alarmas de vigilancia, que nunca se dejaron de hacer, pero se sensibiliza aún más con los casos que ingresan a las consultas, internaciones y evolución de los pacientes con patologías respiratorias".

"Las estrategias siguen siendo las mismas, el movimiento nos dice que no estamos transitando en este momento lo que fue la situación en 2020 o 2021, si estamos atentos y reforzando las medidas de vacunación y por supuesto, ante síntomas, la consulta médica", agregó.

Respecto a la nueva variante, Bobadilla indicó que "aún no circula en Corrientes, no obstante, mantenemos la vigilancia genómica para encontrarla. En cuanto al comportamiento del virus, hasta ahora no se ha visto y no hay reportes de aumento ni muertes".

En la actualidad, los hisopados del sistema sanitario público están sujetos a criterio médico.

Prevención

Se recomienda mantener las medidas de prevención básicas, ya que es un hábito que evita contagios: lavado de manos o higiene con el uso de alcohol en gel, ventilación de ambientes y si bien no es obligatorio, el uso del barbijo sigue siendo una medida preventiva para quienes tienen síntomas respiratorios y en centros de salud, queda a criterio de los directivos de la institución.

Se recuerda que es fundamental tener completo el calendario regular, la antigripal en los grupos de riesgo y quienes hayan recibido su última dosis contra el Covid-19 con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Estado de situación

En la actualidad, hay dos pacientes internados con Covid-19 en el Instituto de Cardiología de Corrientes. En los hospitales de Campaña Escuela Hogar, J. R. Vidal, Escuela Gral. José Francisco de San Martín, Hospital Pediátrico juan Pablo II, al igual que los del interior de la provincia, no reportan ningún paciente con diagnóstico de Covid-19.