Rey Vázquez sobre su presidencia: "Veremos si me renuevan la confianza"

El Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez ayer repasó cuestiones del funcionamiento de la justicia en Corrientes, en un momento complicado de la política y sociedad argentina. “Tenemos una administración racional de los recursos, pero esperamos contar con los refuerzos que ocurren en esta época del año”, dijo.

Durante una entrevista en Hablemos de Todo, en Canal 5TV, Rey Vázquéz recordó que lleva cinco años como presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, deslizando la posibilidad de continuar comandando el cuerpo. “Venimos trabajando bien, creo que hemos encontrado el punto de equilibrio entre los colegas, más allá de las funciones que tiene cada uno”, expresó. “Veremos si me renuevan la confianza”, acotó.

Sobre la aplicación de la reforma del Código Procesal Penal y rescató que “es mucho lo que se pudo lograr desde ese momento”. Considerando que en esa época, la sociedad estaba en plena pandemia de Covid-19, rescató que “fue una experiencia muy positiva”, con capacitaciones para los actores y la reorganización interna del Poder Judicial.

Sobre el trabajo de la justicia en Corrientes y sobre los juicios a funcionarios judiciales indicó “que haya llegado a un jury de enjuiciamiento significa que pasó por todo el proceso previo. Esto pasa cuando se entiende que las pruebas incurren en que el funcionario está encuadrado en un mal desempeño”.

Sobre la política salarial judicial, Rey Vázquez remarcó que “el gran objetivo es que el empleado no pierda con la inflación”, mientras se está “viendo con cautela el contexto hacia octubre”. Reconoció que es posible que haya una nueva devaluación de la moneda argentina, con lo cual reiteró la cautela y expresó que “el funcionario judicial tiene dedicación exclusiva, salvo la docencia universitaria”, con lo que expuso que “es importante que no tenga que preocuparse por si el ingreso cubre o no las necesidades para una vida digna”.

Finalmente, el funcionario se refirió a las actualizaciones de salarios y giros de partidas, apuntando que “esperamos qué hará el Gobierno”. Recordó que “el funcionamiento normal, más la inflación” llevan a que “debería haber otro aumento, el cuándo y cuánto lo vamos a definir”.