Colombia y Venezuela ponen primera

El seleccionado colombiano, con el técnico argentino Néstor Lorenzo, recibirá esta noche a Venezuela, con su compatriota Fernando Batista como entrenador, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 organizado por Estados Unidos, México y Canadá.

El partido comenzará a las 20.00 (hora argentina) en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, y arbitraje del brasileño Anderson Daronco.

Colombia tiene una duda en el fondo entre Dávinson Sánchez y Carlos Cuesta. El problema de Sánchez es su falta de minutos en Tottenham de Inglaterra, mientras que Cuesta es dueño de la zaga central de Genk de Bélgica desde que se recuperó de una pequeña lesión muscular.

El mayor potencial de Colombia estará en la parte ofensiva con Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez como mediocampistas, y el poderío de Rafael Santos Borré y Luis Díaz en ataque, ambos con presente en Alemania e Inglaterra, respectivamente.

Santos Borré pasó en los últimos días a Werder Bremen en la Bundesliga, al tiempo que Díaz continúa siendo una de las importantes presencias de Liverpool de Inglaterra.

Enfrente estará Venezuela. Si bien es verdad que la Vinotinto no es más un seleccionado débil como en otros tiempos, aún no dio el salto de calidad y sigue siendo el único de Sudamérica en no haber participado nunca en un Mundial.

Sus estrellas son el veterano Salomón Rondón, con pocos minutos en River Plate; Tomás Rincón en el mediocampo; y Josef Martínez, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

En el último camino mundialista, Venezuela estuvo lejos de mostrar sus mejores versiones como sucedió antes con César Farías como entrenador, en los que llegó a ilusionarse con una participación histórica para Brasil 2014 -cerró en el sexto lugar con 20 puntos- y terminó en el último lugar rumbo a Qatar, con apenas 10 unidades.