EE.UU. y China se reúnen en medio de advertencias

La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, el primer ministro chino, Li Qiang, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguei Lavrov, participaron ayer en la Cumbre del Este Asiático en la que el presidente indonesio, anfitrión de la cita, lanzó una advertencia sobre las crecientes rivalidades entre las potencias.

La cumbre puso alrededor de la misma mesa a China y Estados Unidos un día después de que Qiang advirtiera que las grandes potencias deben manejar sus diferencias para evitar “una nueva Guerra Fría”.

La cita en la capital indonesia Yakarta reunió a dirigentes de 18 naciones, incluyendo a los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y las principales potencias presentes en la región.

Las interacciones entre las delegaciones de las dos mayores potencias mundiales fueron seguidas de cerca ante el riesgo de recrudecimiento de las tensiones sobre Taiwán, los vínculos con Rusia y la rivalidad por ganar influencia en el Pacífico, en vísperas de la cumbre del G20 que se celebrará en la India este fin de semana.

“Cada líder tiene la misma responsabilidad de no crear conflictos, no provocar nuevas tensiones y, al mismo tiempo (...) reducir los puntos de fricción”, afirmó el presidente indonesio, Joko Widodo, tras la cumbre. “Puedo garantizar que si no somos capaces de gestionar nuestras diferencias, seremos destruidos”, añadió.

La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris denunció “la invasión ilegal de Ucrania por parte de Rusia”, los desafíos a la seguridad en el mar de China Meridional y la amenaza de los misiles norcoreanos, indicó a la prensa Daniel Kritenbrink, subsecretario de Estado estadounidense para el este de Asia.

Pero la declaración conjunta de la cumbre, consultada por la AFP, omitió cualquier mención al mar Meridional de China, reivindicado en gran parte por China, o a la guerra en Ucrania.

Se suprimió un párrafo que hacía referencia a esta zona marítima en disputa, afirmó un diplomático a la AFP. “China se negó”, explicó.

“Por eso tampoco hay un párrafo sobre Ucrania, porque Rusia se opuso”, indicó bajo condición de anonimato.

Esta cumbre fue también la primera ocasión de encuentro entre dirigentes estadounidenses y rusos en casi dos meses, tras una tensa reunión de la Asean en julio en la que el jefe de la diplomacia de Moscú, Serguei Lavrov, recibió reprimendas de sus homólogos occidentales por la invasión de Ucrania.