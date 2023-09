La correntina Coti Romero debutó en el Bailando 2023 y se cruzó con Alexis Quiroga

Coti Romero tuvo su debut en la noche del miércoles en el Bailando 2023 y sorprendió a todos con su coreografía. La correntina y su equipo eligieron Mix Urbano y desató una ola de comentarios positivos tras su actuación.

La ex Gran Hermano cosechó 17 puntos (7 de parte de Ángel de Brito, 6 de Moria Casán y 4 de Marcelo Polino, más el voto secreto de Pampita Ardohain) y obtuvo el mejor puntaje de esta noche, por lo que se puede decir que ya tiene un lugar asegurado en la próxima instancia.

EL CRUCE EN VIVO DE COTI ROMERO CON SU EX, ALEXIS QUIROGA

El martes fue el turno de Alexis Quiroga de debutar en el Bailando 2023, mientras que Coti Romero fue parte de la transmisión de streaming. Sin embargo, este miércoles, los roles de invirtieron y la correntina estuvo presente en la pista, mientras que su ex la miraba atentamente.

Durante la previa, Marcelo Tinelli quiso saber por qué los ex Gran Hermano no volvían a apostar al amor y los dos dieron su punto de vista.

Eufórica y al ritmo de “Vivir así es morir de amor” en la voz de Nathy Peluso, la mediática correntina se le trepó a Marcelo Tinelli quien puso cara de póker y se quiso disculpar con el cordobés mientras se la sacaba de encima.

“No, no, lo miro a tu ex porque... ¿Qué me va a decir? No te tenía con esta energía, yo te veía en el stream y estabas súper tranquila”, le apuntó el conductor.

“No, no, no. No tengo novio yo...”, aclaró. “Bueno, tu ex enamorado dijo como que vos medio que lo ninguneaste”, apuntó el conductor. “¿Dijo eso? Bueno, la verdad es que yo lo amo con todo mi ser. Pero...”, respondió ella.

“Pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale la coraza de esa mina como que no me importa, que le hago la contra. Pero en realidad soy una bola de sentimientos por dentro”, se confesó Coti.

“¿Todavía sentís amor por el?”, le consultó Tinelli. “Sí, obvio, sí”, contestó ella. Del otro lado, se veía cómo el Cone le correspondía el sentimiento uniendo sus manos en forma de corazón.

Con información de Minuto Uno