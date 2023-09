Jorge Monteleone y el poder restaurador de la poesía

Por Constanza Pérez Ruiz

Especial para El Litoral

A 40 años de recuperación de la democracia, cuando ciertos valores que creíamos consagrados para nuestra nación están siendo puestos en duda, la palabra en su forma poética, con su carga de autenticidad, nos recuerda su poder no sólo en plano literario, sino como articuladora de sentidos. Aquí una entrevista profundacon el crítico que visitó Corrientes y fue atentamente seguido por un auditorio colmado en Caá Catí.

No podemos pensar la democracia verdadera sin la contracara de la dictadura. ¿Qué huella dejó la dictadura en la poesía y en la lengua argentina?

No hay dictadura que no se justifique en la lengua. Si pensamos en el nazismo, Hitler había creado en el año 33 una palabra que proviene de la técnica, Gleichschaltung. Esa que parece una palabra inocente, en realidad consistía en la nazificación de la sociedad, con el consecuente racismo contra los judíos. Y ahí comienza a justificarse el genocidio, y también la expansión imperialista, porque era el tercer imperio, el Tercer Reich.

Es decir que todo el exterminio, toda la nazificación, se constituye como lengua. Siempre recuerdo un texto de George Steiner que se llama El Milagro hueco. Él dice que el alemán estaba podrido, infectado por el nazismo, entonces la lengua alemana era una lengua culpable (shuldig), porque había constituido una discursividad para el exterminio. La sociedad tenía que ser uniforme.

¿Cómo se traslada a la experiencia argentina?

Tampoco era inocente la lengua de la dictadura argentina. Se constituyó como tal, ya con una denominación risible, pomposa y falsa: “Proceso de reorganización nacional”. En la novela de Kafka, alguien es apresado por una culpabilidad que no entiende. Literalmente sería el juicio, pero se traduce como “El proceso”. Nosotros tuvimos nuestro propio proceso kafkiano.

¿Por qué el poder, y cuando el poder es totalitario, apunta siempre a la palabra, a silenciar la palabra del disidente, del que piensa distinto?

Porque verdaderamente la palabra es poderosa. La sociedad está constituida por palabra. Todo nuestro intercambio social es palabra. Hablamos de discursos sociales, de imaginarios sociales. Yo recuerdo algo que decía Nicolás Avellaneda acerca del concepto de civilización y barbarie, dicotomía que atraviesa toda la historia argentina. Después que Sarmiento escribe Facundo, Avellaneda dice “antes luchábamos, pero no sabíamos por qué luchábamos. Después de leer el Facundo, conocemos el sentido de nuestra lucha”. Quiere decir que la palabra articula y también articula una disidencia contra la imposición de una lengua, porque toda la sociedad es lenguaje.



¿Y cómo se dice en la poesía lo que no se puede decir?

La poesía se encuentra con esta aberración del lenguaje. Los poetas tienen que escribir con esta lengua culpable. A mi entender, tratan de restaurar esa lengua, de restituir su pureza, su verdad, su modo de reconstituir en el imaginario social, aquello que fue destruido, entre otras cosas la relación cara a cara, que se establece por la mirada. Lo que había sucedido con la invisibilización, era una corrosión de la mirada. Los poetas de esta época trabajan con poemas acerca de lo que no puede ser visto, de lo que no puede ser mirado, y además aparecen poemas relacionados con el silencio. Videla dice “el desaparecido no está ni muerto ni vivo, es una entidad”, entonces los poetas comienzan a trabajar con esa terrible paradoja.

Los poetas de la dictadura escriben sobre la mirada rota, corroída, nublada, tapada. Cito el poema de Ana María Ponce (desaparecida) cuando estaba en la Esma, con los ojos vendados porque no podía ver a sus torturadores. “Quiero saber cómo se ve el mundo/ me olvidé de su forma, de su insaciable boca, de sus destructoras manos/ me olvidé de la noche y el día/ me olvidé de las calles recorridas…”

Hay un poema que ya es clásico de Perlongher: “Cadáveres”. No es poesía testimonial o militante, es poesía que trabaja en el plano del leguaje, y en el plano de la metáfora. La frase hay cadáveres se repite 54 veces en el poema. Bajo las matas/ En los pajonales/ Sobre los puentes/ En los canales/ Hay Cadáveres... En el final del poema, está el trauma de lo reprimido: No hay nadie?, pregunta la mujer del Paraguay. / Respuesta: No hay cadáveres.

Diana Bellessi publica un libro que se llama “Tributo del mudo” en 1982. Ese mudo es una metáfora del poeta. La naturaleza aparece como un templo, hay misa permanente, dice Diana, en el paisaje. Ahí se comete un crimen, un crimen de lesa humanidad, por lo tanto, la sangre aparece en el paisaje. Columnas de crestas jaspeadas los sauces. /Una pareja de caraos grazna al oeste. /Rojo de los pinos/ de los pájaros de pecho rojo/ y de cuerpos mutilados. /Su cola lenta de espuma/ el río boga/ todas las sangres.

Hay una referencia a Juan Gelman, en poemas que son todas preguntas, con palabras que crea, y preguntas que no se pueden responder.

Juan Gelman tiene una lengua propia dentro del español. En el exilio, en 1980 escribió Carta abierta, 25 poemas a su hijo desaparecido. ¿rostro es el tuyo? /¿que no vemos? /¿cerca? /¿muriendo? /¿desmuriendo? /¿para siempre? /¿tan para nunca?... ¿almás? /¿bellísimo? /¿te descansás /del desamor?… ¿hijás?...

El poema está marcado por barras, por preguntas y los verbos y sustantivos que utiliza muchas veces son inventados, porque la lengua tiene incluso que quebrar los límites de la gramática para expresar lo que no se puede decir, lo indecible. Yo digo que la poesía durante la dictadura es un testimonio, como bien decía Agamben, el que habla, habla por el otro que no está, por la otra que no está. Es un testimonio respecto de la ausencia.

Hablamos de la necesidad de restituir en el lenguaje o de mostrar la ausencia en la poesía, del cuerpo y de la persona que no está. Y eso en los 90 de alguna manera, se materializa no solamente en las cosas, sino también a través del reconocimiento de nuevas formas del decir y de nuevos integrantes de la sociedad: los inmigrantes. ¿Es también una operación de restitución?

Yo cité una publicación que fue muy importante, Diario de poesía, que surgió en 1985. Uno de los poetas que rescatan es Joaquín Gianuzzi, que tiene un poema sobre las cosas, y lo escribe en 1977, en plena dictadura. El poema dice “poesía es lo que se está viendo”. Por lo tanto, la poesía puede reaparecer o restaurarse a través de la mirada hacia las cosas, ya que la mirada está dañada. Eso produjo un gran efecto en la generación de jóvenes. Ahí surge lo que se llamó el objetivismo en los años 90. Los poetas empiezan a recuperar las cosas, el barrio, la vida cotidiana, los mínimos relatos de todos los días, para recuperar algo que se había perdido bajo la dictadura, que es la capacidad de relatar. Preguntan si es posible narrar de nuevo, qué podemos narrar y que podemos mirar, y qué podemos cantar, si la lengua es culpable.

En esa generación estaban, por ejemplo, Carlos Batilana, nacido en Pasos de los Libres, Fabián Casas, Verónica Viola Fischer. Y aparecen, por ejemplo, en un poema histórico de esa época que se llama La Zanjita, de Juan Desiderio, sujetos sociales de los márgenes. Aparecen puramente los lenguajes sociales, las oralidades, en zonas no representadas antes por la poesía.

En paralelo comienzan a aparecer los sujetos de una enunciación femenina. Ahí surge la poesía feminista. Se adelanta veinte años a las discusiones que veríamos después. Si bien viene del siglo XIX, no es una novedad, hay muchos momentos de lucha. Eso fue pre-visto por las poetas de los 80, grandes poetas, Tamara Kamenszain, Diana Bellessi, Mirta Rosenberg, María del Carmen Colombo, Susana Villalba. El patriarcado es el productor de un discurso altisonante, dice Diana Bellessi, y en el campo del susurro y del decir, en el entresijo del discurso dominante, aparece un nuevo enunciado que es el de la poesía de las mujeres. Bellessi escribe un poema que se llama “Eroica”, con e no con h, porque es el heroísmo del erotismo, el eros donde aparecen nuevas sexualidades. Ahí aparece un poema totalmente novedoso en la poesía argentina, donde explícitamente una mujer ama a otra mujer. Esto también ocurre después de la dictadura y en democracia durante los años 80 y 90.

¿Que es la poesía para vos?

Para mí la poesía es ritmo, y en la medida que es ritmo es absolutamente vital. Todo el universo es ritmo, y la poesía es el lugar donde todo el ritmo del universo resuena y resuena en tu cuerpo. Ese cuerpo es lengua, lenguaje. Tiene para mí una dimensión sagrada, no necesariamente teísta. El poema produce una trascendencia, y a veces se burla del lenguaje. La poesía me atraviesa existencialmente, en la medida que vivo, respiro y mi corazón late rítmicamente, me conecto con el ritmo del poema. Una música verbal.

