La vida por un teléfono

Uno no sabe si en realidad era la paradoja de teléfono ocupado. La incertidumbre de gritar y que no te escuchen. O, que te atiendan cuando ya el cuchillazo estaba dado.

Porque esas situaciones de extrema, cumplen sin saberlo todos los pasos también de lograr comunicación que despojado del tesoro tecnológico, la cosa quedaría saldada. Sin embargo, no. Si no se mata no se consuma. Es la expresión ignorante del vulgo que tanta brutalidad no les permite discernir sobre robo y muerte. O, ambas cosas todas a la vez.

Y, siempre se sucede en el escenario de la duda, a pesar que Palermo no duerme. Como una sentencia venida de la necesidad y la soberbia de disponer sobre la vida de los demás.

Pensar que en cuanto a necesidad de rescate, el agresor vale menos que nada. Sin embargo a quien acaba de asestarle un golpe de gracia, la memoria se detiene para valorar las cualidades humanas cercenadas sin derecho ni perdón, por aquello de “quien a hierro mata, a hierro muere”. Pero ni así, cobrándose su merecido por penas justas, jamás se devuelve una vida perdida lamentablemente.

El lujo que la evolución tecnológica capitaliza marcas telefónicas, permite aquilatar el “conchavo” cuyo linaje de marcas asegura y acrecienta el despojo, a costa de criminalizar sin miramientos.

Pero ello no es motivo. Ni lo uno ni lo otro. La ignorancia tiene el privilegio compulsivo de tomarse por su cuenta el arrebato de cuanto se le ocurra, y las medidas concluyentes que se toman distan años luz de la realidad.

Nadie tiene derecho ni debe acceder a la muerte como vía última, ni saquear a diestra y siniestra sin pago alguno, pues quien lo hace se merece sin lamentos la misma suerte.

La palabra dicha y repetida tantas veces a cualquier parte del planeta, nos enceguece con la inmediatez de acercar y llegar a todos. Pero, matar por un teléfono, tal vez ubicarnos que estamos en Argentina y toda cosa vendible es dinero, nos dé una explicación, si es que la tiene.

La cuestión que en fracción de segundos la vida de un hombre se detuvo, porque así lo quiso el malhechor que sin palabras accionó en forma conjunta: el despojo coincidente con la puñalada asesina.

Este hombre de tan mala suerte, era un joven de apenas 42 años, Ingeniero Civil, de familia breve con muchos sueños para el hijo que comenzaban a crecer, su esposa que al igual que nosotros no entiende la sentencia inapelable que se arrogan los marginales que pululan orondos un país convulsionado.

Desatado como nunca donde los derechos han perdido entidad. Donde la inimputabilidad se toma el tiempo que el desorden general impone, permitiéndoles actuar con total impunidad.

Este ciudadano, joven y lleno de vida se llamaba, Mariano Barbieri. Es tanta la congestión de la ruta del miedo que el hecho, rápidamente es superado por otro similar o peor.

Todo esto sucede a 40 años de celebrar la Democracia. Es decir, supuestamente, asegurados los Derechos Civiles y la seguridad a la “engaú”. No solo se roba, sino que se mata como en el Far West, cada uno librado a su suerte.

No merece acaso el agresor la misma pena que la víctima. Pero, matar por un teléfono, que son unos pesos en el mercado de valores saqueados, o sea matarnos por la inquietante costumbre de “hacer el día” a costa de la vida de los otros.

Y, la última y más difícil que nos hacemos, tendrán su merecido castigo quienes por un teléfono matan sin ninguna compasión...?

Nos preguntamos: no pagarán..? Quedará así..? Una persona que no está. Una familia destruida. No es suficiente acaso para emprender en serio una razia a quienes viven de lo ajeno, aniquilando la vida del otro.

Nada justifica, un accionar así. La Pandemia, la más culpada de nuestros propios errores como lo hace el Gobierno Nacional constantemente, por precaución fuimos perdiendo el ejercicio de salir.

Ya en supuesto nivel de normalidad, decían que tal vez por ella sumada la delincuencia que no cesa, nos abroquelamos en nuestros hogares con los consejos del caso.

No obstante, tomados los recaudos, la misma sigue impertérrita. Como si nada. Uno se pregunta hasta cuándo, robar o matar están premiadas con la libertad compulsiva, arbitraria y autoritaria que se toman en un abuso de libre albedrío sin límite.

Pero matar por un teléfono, hasta en la propia evaluación si en verdad la hacen quienes interpretan estas tristes páginas, vale la pena..?

Nada que comparar con la vida. Nada se parangona con ella.

Haciendo un paralelismo con las cosas que este país siempre nos ofrece, alguna vez el periodista y poeta uruguayo Mario Benedetti, dijo por los desaparecidos, que hoy motivan igual desazón que la Familia de Mariano Barbieri:

“Están en algún sitio / nube o tumba / están en algún sitio / estoy seguro allá en el sur del alma / es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando / dónde carajo queda el buen amor / porque vienen del odio.” /

Esto es peor, porque ya no vuelve. Mariano lo sabe, está muerto. Por la inseguridad. Por la desidia. Preocupados por quién se alza con el poder. Y, la vida cómo se repone si un alguien decidió por cuenta propia arrebatarla.

Y, la última y más difícil que todos nos hacemos, tendrán su merecido castigo quienes por un teléfono matan sin ninguna compasión..?