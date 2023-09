Jetter : “el PRO bajó sus candidatos para colaborar con la armonía de ECO”

Desde el partido Propuesta Republicana (PRO) informaron que decidieron bajar sus candidaturas en los ocho municipios que van a las urnas el 22 de octubre junto a las elecciones nacionales, “para colaborar con la armonía de Encuentro por Corrientes (ECO)”.

Sobre la dimisión del partido Propuesta Republicana (PRO) de competir por fuera de la alianza gobernante, la diputada Nacional por Corrientes, Ingrid Jetter en declaraciones radiales dijo que “la verdad que no me involucré en esa decisión, fue una decisión de la juntas departamentales en conjunto con el presidente del partido. Pero creo que fue una decisión para colaborar con la armonía de Encuentro por Corrientes (ECO)”. “La verdad que lo que menos quiero es discutir en términos políticos partidarios cuando estamos encarando algo tan importante como una candidatura presidencial, una renovación del Gobierno Nacional y en una situación tan calamitosa en la que estamos todos”, dijo a Radio Sudamericana, sobre los reproches del ex gobernador de Corrientes Ricardo Colombi tras el cierre de las alianzas en las comunas.

“Me parece que hay temas más importantes como terminar con el populismo que nos ha llevado a una situación muy mala, muy angustiante para demasiadas personas de la Argentina. Hay una pobreza que no resiste ningún tipo de peleas espurias, todos tenemos que estar abocados a terminar con eso y que a partir del 11 de diciembre haya un gobierno serio, que no tenga un Presidente (por Alberto Fernandéz) que no existe y Ministro de Economía populista como el que tenemos actualmente”.

Consultada sobre si el PRO se va a reunir para evaluar lo que pasó durante el cierre de alianzas y la registración de candidatos a concejales, además de la renuncia como director de Pymes del Ministerio de Industria de la Provincia del presidente de su partido en Corrientes, Damián Garavano, Jetter indicó que “personalmente, estoy pidiendo una reunión de Consejo, pero más que nada para mirar hacia adelante porque lo que sirve es trabajar unidos” dijo al ser consultada sobre si se va a analizar la situación que sucedió en las Comunas. “Lo importante es trabajar todos juntos”, destacó.

Ante las elecciones en Bonpland, Esquina, Felipe Yofre, Gobernador Virasoro, Mercedes, Paso de los Libres, San Roque y San Lucía se eligen 36 concejales y un defensor del Pueblo, el 2 de septiembre, el PRO dejó sus aspiraciones de competir con candidatos propios en alianza con otras fuerzas políticas del oficialismo. Durante el cierre de alianza el PRO había conformado en Esquina con el Partido Liberal “Esquina Cambia”; en Mercedes donde también se alió con el Partido Liberal y con el Demócrata bajo la alianza “Fuerza Mercedes”; en Paso de los Libres donde junto al Partido Autonomista iba a competir con “Juntos por Libres”. Además tras "reflexionar", decidieron acompañar al oficialismo en San Roque, Santa Lucía, Bonpland y Virasoro donde apostaba competir con grilla propia. Vale señalar que solo en la localidad de Felipe Yofre, la fuerza liderada a nivel nacional por Bullrich conformó alianza con la alianza gobernante.

Pero la decisión de la fuerza política, que en Corrientes conduce Garavano llegó, según trascendidos, luego de los reproches del Gobernador Gustavo Valdés durante un encuentro que realizó ECO con todos sus socios. En esa línea, el exgobernador de Corrientes y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), fuerza política que lidera la alianza gobernante, llamó a la reflexión de sus socios. “Porque estamos llevando una candidata a presidenta, estamos llevando una candidata a diputada nacional y lo están tratando de tapar, lo que me parece que es una actitud muy mezquina, y tiene que ser revisable esta situación, este comportamiento”, dijo en Radio Dos. Aseguró que “desde el PRO se lavan las manos. Ni partido tienen en algunos municipios”, fustigó.

Campaña

Tras las elecciones Paso y sobre la actividad proselitista a nivel nacional destacó la reunión encabezada días atrás por Patricia Bullrich, que fue “una muestra de mucha madurez política, donde los candidatos anteriores, Larreta y Morales, se expresaron en apoyo a Patricia como líder del espacio”.

Mientras que sobre la estrategia electoral rumbo al 22 de octubre, Jetter indicó “todos los días recibo llamados de dirigentes ávidos de hacer campaña y soy optimista”.

“Ahora tenemos que trabajar fuertemente, explicar que es muy bueno el cambio y que nosotros también lo queremos, pero que tiene ser posible”, acotó.

“Para mi hoy la mejor persona que encarna ese cambio por su idoneidad, coraje, convicción, carácter y también por su experiencia es Patricia Bullrich”, remarcó.

Finalmente, sobre la llegada a Corrientes de Bullrich, Jetter dijo que “si va a venir”. “Dependerá de su agenda si es en septiembre o en octubre”, agregó sobre la fecha posible.