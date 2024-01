Definen comisiones para el análisis de los proyectos reformistas de Milei

Desde este martes, los legisladores correntinos cobrarán protagonismo para la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación y el inicio del análisis del proyecto de ley ómnibus y el DNU que remitió el presidente.

Entre los siete legisladores correntinos hay posturas para todos los gustos. Los radicales, Alfredo Vallejos y Manuel Aguirre, tienen algunas coincidencias a favor del proyecto y marcadas diferencias, como la posibilidad de otorgarle superpoderes al presidente por dos años, prorrogables por otros dos. Misma postura asumiría Sofía Brambilla, aunque el PRO se ha mostrado leal a Milei. Ni que hablar de Lisandro Almirón el único legislador de paladar negro electo en Corrientes por la Libertad Avanza. El gringo libertario salió a despotricar cuando el gobernador Gustavo Valdés alertó que no están dispuestos a darle superpoderes a un presidente.

El peronismo correntino ya mostró sus cartas y prometió ser la punta de lanza en la resistencia al ajuste de Milei. Así que Nancy Sand, Jorge Romero y el Tano Zully son votos perdidos para el libertario.

El apuro del oficialismo nacional tropieza con la necesidad de gobernabilidad que se requiere para la profunda reforma que se impulsa.

Para un “no opositor”, el peronismo y la izquierda juntan 106 votos. En tanto, el oficialismo junta 78 entre la Libertad Avanza y el PRO, y puede sumar los 35 de la UCR. Totalizan 113.

El peronismo republicano que lidera Miguel Pichetto y que une a Cambio Federal, Hacemos y la Coalición Cívica de Lilita Carrió, que juntan 23.

Con ese bloque, el oficialismo lograría quebrar la polarización y alcanzaría los 136 legisladores. Pero no parece fácil y Milei no debe olvidar que en política la matemática nunca resulta exacta.

El apuro del oficialismo no se condice con el ritmo legislativo, que primero conformará las más de cien comisiones y recibirá a cada uno de los representantes de sectores que se dicen perjudicados por el proyecto de ley ómnibus. Será un largo verano.

Vallejos y Aguirre

El diputado nacional (UCR-ECO) Alfredo Vallejos confirmó a El Litoral que “la ley ómnibus de Milei será analizada en el bloque radical desde la próxima semana, una vez que se conformen las comisiones”. El legislador recordó las palabras del gobernador Gustavo Valdés, quien se mostró en contra de otorgar superpoderes al presidente Javier Milei. “No estamos de acuerdo con delegar funciones del Congreso al Ejecutivo. Nunca lo estuvimos. Además, propone que sea por dos años, prorrogables por otros dos. Es decir que podría ejercer funciones legislativas durante todo su mandato”, dijo.

“Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Gobierno nacional. Estamos de acuerdo con las desregulaciones que se proponen, especialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), pero son muchas reformas. Tal vez el presidente pueda desregular el DNU para que lo analicemos por parte, porque la ley es clara: o lo aprobamos o lo rechazamos, no se nos permite la aprobación de algunos artículos y de otros no. Nos ayudaría mucho que se fraccione el DNU o las leyes espejos en las que avanzó para no entorpecer nada”, dijo.

Respecto a la ley ómnibus, el legislador insistió en que es un gran paquete de reformas y llevará tiempo analizarlo. “Es muy amplio, hay muchos artículos. Hay mucho por analizar y debatir”, sostuvo.

Los legisladores tienen previsto recibir a distintos representantes de determinados sectores involucrados en las reformas que plantea tanto el DNU como la ley ómnibus.

En tanto, el diputado nacional Manuel Aguirre (UCR-ECO) compartió su visión en declaraciones a Radio Sudamericana sobre la cantidad significativa de regulaciones propuestas por el Gobierno, considerando que la prudencia y el tiempo son esenciales para evitar decisiones apresuradas. Enfatizó la necesidad de un enfoque más razonable y menos radical en la presentación de proyectos de ley.

Al ser consultado sobre posibles desafíos y la posición del partido radical, Aguirre expresó la voluntad de su bloque de buscar el diálogo y el consenso, especialmente en asuntos económicos cruciales para el país.