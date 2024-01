El Gobierno tomó casi $4 billones del mercado tras ofrecer bonos ajustables por inflación

El Gobierno superó sin problemas el primer test de 2024 para renovar deuda en pesos o tomar financiamiento nuevo al captar del mercado $3,98 billones mediante la emisión de tres instrumentos ajustables por inflación, pese a que dos de ellos tienen vencimiento en el corto plazo, por lo que quedarían alcanzados por el canje que planea llevar adelante el mes próximo para despejar el calendario de vencimientos del año y tener chance de llegar a su objetivo de un déficit total 0.

Es un ingreso con el que cubre los vencimientos de deuda por $3,2 billones que enfrenta en los próximos días (87% en manos de privados) y que le permite, además, quedarse con unos $875.000 millones que volverá a usar para recomprarle al Banco Central (BCRA) -al precio de cierre de mercado de hoy- el Bono CER+4,25% (T5X4) -por caducar el 13 de diciembre próximo- que esa entidad tiene en cartera, según se anunció.

De esta manera, y por segunda vez, le comprará al ente monetario un papel de deuda no “licuable” que tenía en su poder mientras sigue sin cancelarle los préstamos recibidos vía Adelantos Transitorios (AT), una estrategia que le produce ahorros al Tesoro Nacional pero que le resta algo de respaldo al devaluado peso. El 21 de diciembre pasado ya había hecho la recompra de TDF24 por $1,9 billones junto con otros $950.000 millones del Discount en pesos.

“El objetivo es dejar en el balance del BCRA lo licuable (AT) y sacar de ahí lo no licuable. No es un plan de estabilización, ni de mejora del balance del BCRA”, había explicado luego de la primera operación de este tipo, realizada el mes pasado, el economista Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma.

Por lo pronto, y gracias a las garantías de recompra vía put que el BCRA ofrece a los bancos (las licitará mañana), la demanda de papeles de la deuda pública por parte de estas entidades o sus controladas (fondos de inversión, compañías de seguro) sigue siendo muy elevada, en parte, porque buscan bajar su exposición a los pases pasivos que pagan una tasa nominal del 100% anual, muy negativa en las presentes circunstancias.

Esto queda a la vista en los $4,6 billones que se presentaron mediante 2073 ofertas de compra, lo que le dio a la Secretaría de Hacienda la chance de ser selectivo en las adjudicaciones tomando en cuenta la curva de tasas y de vencimientos.

El papel más demandado fue la Letra con ajuste CER que vence en poco más de un mes (el 20 de febrero) pero que funcionó como un papel a tasa fija dado que el recorrido de ese indexador ya quedó establecido hasta el 15 de febrero.

Tal vez por eso por la reapertura de este instrumento (X20F4) se presentaron ofertas por algo más de $2,65 billones, aunque resultaron adjudicados $1,07 billones a un precio de $1627,00 por lámina de $1000 originales, lo que supone una tasa efectiva mensual del 7,86%. “Es una tasa menor a la de un plazo fijo. Para el Gobierno fue una buena licitación en general y con acceso a financiamiento barato, en ese caso”, evaluó al respecto el presidente de Patente Valores, Santiago López Alfaro.

Luego se presentaron $1,7 billones en ofertas de compra por la Lecer a vencer el 20 de mayo (en 3 meses), las que fueron aceptadas en un 89% (hubo adjudicaciones por $1,58 billones) y apenas otros $253.631 millones se volcaron a la compra del Boncer con sobretasa de 1,8% por vencer el 9 de noviembre de 2025.

“El Tesoro devuelve buena parte de los pesos que emite el BCRA para comprar reservas y mientras va cambiando pasivos BCRA por deuda Tesoro”, observó respecto de la estrategia oficial por redes el analista Leandro Ziccarelli.

Los dos primeros instrumentos estarían alcanzados en el proyectado canje de deuda proyectada para el mes que viene, cuando el Tesoro enfrenta vencimientos por algo más de $5 billones. Es una operación que buscará despejar el calendario de pagos hoy planteado para todo el año (por unos $58 billones a valores de hoy) aunque más del 70% de los papeles involucrados -según la consultora 1816- están en cartera de distintos organismos del sector público. “De ese total, el 48% se explica por vencimientos de Duales, 38% por vencimientos CER, 8% por papeles dólar linked y 4% por instrumentos tasa fija (esencialmente la Lede emitida a fin de diciembre)”, explicaron la semana pasada en un informe.