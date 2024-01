Facundo Arana lamentó el posible cierre de Pol-ka: “Fuimos todos muy felices trabajando"

En las últimos días empezó a circular con fuerza en el ambiente periodístico la noticia sobre el supuesto cierre de Pol-ka. Según las versiones, la histórica productora creada por Adrián Suar, que marcó el pulso de la televisión y la producción audiovisual argentina de los últimos 30 años, bajaría sus persianas y dejaría de producir contenidos. Y si bien todavía ni el actual gerente de programación de El Trece ni las cuentas en redes sociales de la productora se manifestaron de manera oficial, algunos de los protagonistas expresaron su pesar por el posible cierre.

En este sentido, uno de los que habló fue Facundo Arana, quien a lo largo de su trayectoria protagonizó unos cuantos títulos de la factoría, como Sos mi vida, Padre Coraje, 099 Central y, Noche y Día, que marcaron grandes niveles de audiencia. Incluso, Arana también tiene una participación en Buenos chicos, la ficción que actualmente está al aire y que de confirmarse la noticia, sería la última producción en emitirse.

“Yo siempre sueño con que nada sea definitivo”, dijo el actor consultado por Intrusos sobre el posible cierre de la factoría. “Pol-ka es parte fundamental de la historia de los últimos 30 años de la televisión, generó cientos de ficciones, le dio trabajo a tantos actores que no conozco compañero que no haya trabajado ahí. Trabajamos muy bien y fuimos todos muy felices en Pol-ka”, prosiguió el actor en la entrevista registrada en Mar del Plata, donde forma parte de la cartelera teatral de La Feliz con su protagónico en Entre notas.

“Quisiera saber en qué se va a convertir, porque no soporto la idea de que algo cierre definitivamente. Pol-ka vive en todos los actores y en todos los técnicos que trabajaron ahí. Pol-ka vive en Adrián Suar”, enumeró el actor, que formó recordadas parejas protagónicas con Natalia Oreiro, Nancy Dupláa y Romina Gaetani. “Hace varios años que, cuando me preguntaban por Pol-ka, decía que era el último de los mohicanos. Todos me decían que era más barato traer ficciones de afuera, y Pol-ka seguía produciendo. Y yo respeto mucho eso”, agregó, visiblemente conmovido por la situación.

