Noel Breard recorrió Bella Vista y le respondió a los peronistas

El senador Noel Breard (UCR) recorrió las zonas afectadas en Bella Vista por el temporal que casi destruyó la ciudad y dejó 815 familias afectadas y dañó 240 hectáreas productivas. Le respondió, además, a los legisadores y legisladoras del peronismo que reclamaron que el Gobierno provincial declare la emergencia hídrica.

Breard recorrió, junto a la intendenta Noela Bazzi, las zonas afectadas por el temporal del 29 de diciembre que dejó incomunicada a la ciudad, por los árboles que tiraron las fuertes ráfagas, que cerraron todos los caminos. También el tendido eléctrico fue afectado, cientos de postes fueron arrancados y la localidad estuvo sin luz y agua, al menos por 24 horas.

"Las 815 familias afectadas por el temporal son asistidas por el Gobierno provincial. Pero es un milagro que no haya muertos. Ahora hay que trabajar en reconstruir la ciudad. El Banco de Corrientes lanzó créditos blandos para ayudar a productores y damnificados", explicó a El Litoral.

"Pero los más afectados fueron los productores. 240 hectáreas de horticultura están dañadas. Los tendaleros se perdieron. Entiendo que habrá que idear un mecanismo de ayuda para este sector en específico. Por suerte esto ocurrió ahora, mes en el que los productores toman un descanso. Pero hay que idear una asistencia", dijo.

"La cuestión energética fue dura. La cooperativa de la zona no da a basto, por eso la Dpec brinda su ayuda. El interventor Alfredo Aún anda por la zona. Se trabaja para una pronta normalización del servicio, la ayuda de la Dpec permitió acelerar algunos procesos, pero la recuperación total llevará tiempo", agregó.

Consultado sobre el pedido de los legisladores peronistas, quienes exigían que se declare la emergencia hídrica, Breard fue contundente: "No puede ser una emergencia tipo la agropecuaria, en un sector específico y hay que hacer un estudio con drones y se implica mucho trabajo y estudio. No puede ser algo a la bartola, que lo entiendan los peronistas, las cosas no se hacen a las apuradas".

"No hay que olvidar que el impuesto inmobiliario rural está suspendido por los desastres naturales de los años anteriores", agregó.