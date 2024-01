Catalina de Gran Hermano confirmó su romance con Cuti Romero y dio detalles de la relación

Catalina Gorostidi, la última eliminada de Gran Hermano 2023, ya afuera de la casa enfrentó el rumor que afirma que, tiempo atrás, habría vivido un apasionado romance con Cristian Gabriel Romero, más conocido como Cuti Romero, futbolista de la Selección Argentina.

En su visita al streaming Fuera de Joda, Catalina blanqueó que tiempo atrás mantuvo una relación con el futbolista. “Que estuviste con Cuti Romero es mentira”, le dijeron. “No, eso es verdad”, admitió la exparticipante del reality que se emite por Telefe.

“Eso es real...”, sumó, con seriedad. “Ah, está bien, lo blanqueaste, está perfecto...”, sumaron los streamers. “Y, salió en todos lados, ¿qué voy a decir? Ya está”, cerró Catalina, con total sinceridad.

¿CUTI ROMERO ESTABA SOLTERO CUANDO SALIÓ CON CATALINA GOROSTIDI?

Juan Etchegoyen contó en qué momento Catalina habría vivido un romance de varios meses con Cuti.

“Yo quiero imaginar que en ese momento Cuti estaba soltero... No me dan más detalles que lo que estoy contando, por ahora. Esto habría sucedido cuando él recién llegó a la primera del conjunto cordobés, luego ya se estableció en Europa para seguir su carrera y a Catalina no la vio más”, sentenció sobre Cata y Cuti, que hoy por hoy está en pareja con Karen Cavaller.

