Feliciano San Román, talento correntino que brilla en Disney

VERONICA ECHEZARRAGA

@veroechezarraga

Feliciano San Román es correntino, exactamente es mburucuyano y su historia se parece bastante a un cuento de hadas, pero no un cuento de príncipes y princesas sino más bien un cuento de esos donde el protagonista se anima a soñar más grande de lo permitido. Un cuento en el que los sueños (para muchos imposibles), se convierten en realidad ¿cómo?, con compromiso, esfuerzo y mucho talento. Feliciano nació en el interior del interior de un país de América del Sur y hoy es parte de la familia Disney donde se ocupa de hacer los tocados de los principales musicales. “Yo soñaba con llegar a Disney y acá estoy, ahora sueño con que mi nombre esté en Broadway”, dijo a El Litoral durante una charla telefónica en la que además aseguró, “eso va a pasar y no falta mucho tiempo”.

Feliciano es un hombre de mundo con la sencillez de hombre de pueblo. De tono amable y muy amigable, hablar con él es interesante y al mismo tiempo una experiencia enriquecedora, “mi papá era capataz de estancia en Mburucuyá, y yo desde chico leía mucho. Leía las revistas “Hola” que la dueña del campo siempre traía”, recordó y contó que así fue como salió de Corrientes, primero con la mente, y años más tarde con el cuerpo, “yo sabía la vida y obra de las principales figuras de la realeza europea y del ambiente artístico internacional”.

Estudió en su pueblo natal, finalizó la secundaria en Concepción y de allí se mudó a Corrientes capital para luego ir a vivir a Buenos Aires, “lo del pelo es algo que jamás se me hubiera ocurrido. Lo que yo quería era ser diseñador de alta costura, por eso estudié en la escuela de Piazza”, dijo y continuó el relato: “En 1991 formé parte de la primera promoción de esta escuela. Era compañero de Jorge Ibáñez por eso estuve colaborando en uno de sus grandes desfiles (como diseñador). En ese desfile el peluquero me pidió que lo ayudara con el peinado de Mariana Arias y le dije que sí, aunque no era lo mío”. Así empezó esta historia donde Feliciano no buscó a la profesión, sino que fue la profesión la que buscó a Feliciano.

El peluquero de aquel desfile se llamaba Bruno Morandi, y fue quien inició al correntino en el arte del cabello, “él me ofreció trabajar como peluquero en teatro y desde entonces me dedico a eso”, aseguró. San Román estuvo en obras del Teatro Lorange, en el Lola Membrives, hizo obras en el Astral, y continúa un currículum tan extenso que llamó la atención de una empresa que realizaba musicales para Disney.

“En 1997 me contrató una productora para ir a México con el objetivo de capacitarme para hacer La Bella y la Bestia en Argentina. Desde 1998 hasta el 2000 hice tres obras en la Argentina y me fui a Brasil hasta el año 2002, de ahí me fui a Madrid hasta el 2018 y luego volví a Brasil (San Pablo) donde vivo hasta ahora, ese es mi lugar”.

Feliciano vino este año a la Argentina porque el 11 de enero se realizó en Buenos Aires el estreno mundial de “La Caja Mágica” de Disney, obra en la que el correntino realizó los tocados y pelucas. “Es la primera vez que trabajo directamente para Disney (sin una empresa intermediaria)”, comentó en tanto adelantó que es muy posible que en los próximos meses se hagan reposiciones de la obra en otros países, “ya es casi seguro que lo vamos a hacer en Sudáfrica”.

Si bien Feliciano hizo trabajos para Broadway, ahora sueña con que su nombre sea parte: “Hoy mi sueño es que mi nombre esté en Broadway Estado Unidos”, confesó y declaró también, “esto va a pasar y no falta mucho”.