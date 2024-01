Dengue: 100 casos en 24 horas y reclaman por la vacuna al Gobierno nacional

n El ministro de Salud Ricardo Cardozo confirmó ayer que se registraron 100 casos de dengue en solo 24 horas en Corrientes. Anunció además que volvieron a reclamar al Gobierno nacional por la vacuna. La Provincia insiste en que se incorpore al calendario nacional porque es un inmunizante de alto costo.

“La clave está en las casas de los correntinos. El mosquito no se cría en las zanjas, sino en las casas. Por eso, es importante erradicar los recipientes en desuso que puedan contener agua, limpiar los floreros y usar repelente, evitar pastizales y ante síntomas, concurrir a la consulta médica”, dijo el ministro Ricardo Cardozo.

“El clima es una variable que se ha sumado en este ciclo epidémico, ya que se conjugan estos dos factores que facilitan la reproducción del vector que son las lluvias y las temperaturas altas y por eso es sumamente importante la prevención”, remarcó.

Explicó que la fumigación solo está indicada para bloquear casos positivos y reiteró que el “secreto está en la responsabilidad del vecino con el ordenamiento ambiental, es decir con la eliminación de los criaderos de mosquitos en sus hogares”.

Por otra parte, dijo que se están haciendo las gestiones pertinentes ante el Gobierno nacional por la vacuna para combatir el dengue.

Por su parte, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, indicó: “Estamos en una situación de alerta nacional, con brote en el NEA y NOA y Corrientes, cursando este ciclo de dengue 2023-2024 con casos en algunas localidades, pero centrado en la capital”.

Al igual que el ministro, remarcó: “Después de cada lluvia hay que intensificar las medidas de prevención en los hogares y eliminar los criaderos. El mosquito puede picar en cualquier horario, pero tiene predominio durante la mañana y las ultimas horas del día”.

Así, afirmó que cada vez que se detecta un caso y se procede al bloqueo vectorial, los hogares donde se diagnosticó “están llenos de criaderos. Es importante reforzar ese compromiso: hay que eliminar los criaderos y evitar así que se reproduzca el mosquito”.

Dijo que los síntomas son: “Fiebre alta, dolor de cabeza, dolor retro ocular, dolores musculares y en algunos casos, síntomas digestivos”.

Bobadilla confirmó a El Litoral que el reclamo provincial a la Nación por la vacuna del dengue, no es nueva. “Siempre estamos pidiendo que se incorpore al calendario de vacunación nacional. Es necesario”, dijo.

En tanto, el doctor Alfredo Revidatti, subsecretario Coordinador de Políticas Sanitarias del Ministerio de Salud, se refirió de manera oficial al brote de dengue en la provincia de Corrientes. Según informó, en el Hospital de Campaña, una de las instituciones encargadas de tratar estos casos, se registró un aumento de 100 casos positivos en solo 24 horas.

“Uno no puede entrar a una casa y en cada lugar decirles que tienen que tirar, donde tienen que limpiar, la gente es la que tiene que mirar, identificar agua estancada y eso se debe limpiar. Si uno se agarra dengue no es por el mosquito de otro barrio, es el que está en la propia casa. El dengue lo vamos a sacar solo si combatimos al mosquito, una pasada de fumigación no lo va a destruir, esa no es una solución mágica si los acumuladores no tiran sus cacharros”, aseguró en comunicación con LT7.

Respecto a la internación de pacientes con dengue, indicó que aquellos con comorbilidades, fiebre intensa y síntomas graves deben recibir asistencia médica. Enfatizó la importancia de evaluar e internar a las personas con factores de riesgo y proporcionar repelente para prevenir la propagación del virus a través de los mosquitos.

“Si uno tiene, por ejemplo, una diabetes avanzada, es fumador, o padece obesidad o un factor de riesgo manifestado y que genere debilidad, si la persona presenta mucha fiebre, esa persona debería recibir asistencia porque el cuadro, en realidad, lo que hace mal es el efecto del virus sobre la temperatura y sobre los músculos. Uno se deshidrata, duelen mucho los músculos, el corazón trabaja de más, hay diarrea, eso para una persona que además tenga una enfermedad de base, con la deshidratación no es buena y en esos casos es bueno evaluar e internar”, sintetizó.

En cuanto a la vacuna contra el dengue se administra después de los cuatro años, y después de los 65 años, depende de la condición física del individuo. Destacó que, hasta el momento, no se han informado efectos colaterales significativos entre aquellos que han recibido la vacuna.